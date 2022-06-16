Ataşehirliler Geri Dönüştürerek, Bütçelerine Katkı Sunuyor

"Geri Dönüştür, Paraya Dönüştür!" sloganıyla başlatılan DÖNÜŞTÜRCEM projesi kapsamında Ataşehirliler, evlerinde topladıkları atıkları dönüştürüyor, alışveriş puanları kazanıyor.

Ataşehir Belediyesi, AGED (Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği) iş birliğiyle yepyeni bir projeye imza attı.

Mustafa Saffet Kültür Merkezi İnal Aydınoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen proje tanıtımına, Ataşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ayten Bağdatlıoğlu Kartal, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Zeynep Çetinkaya, AGED'den yetkililer, okul yöneticileri, öğrenciler, veliler, çevre gönüllüleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Ataşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ayten Bağdatlıoğlu Kartal, projeyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün yine, yeni bir projede bir arada olabilmenin mutluluğu içerisindeyiz. Aslında Ataşehir Belediyesi kurulduğu günden beri ambalaj atıklarını iş yerlerinde, okullarda, konutlarda topluyor. Ancak ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması çok kıymetli. Çünkü atık çöpe girdiği andan itibaren hem ekonomik değerini yitiriyor, hem de sağlıklı bir ortam yaratılamamış olunuyor. Amacımız atıkların evlerde, okullarda, iş yerlerinde yani kaynağında geri dönüşüm kutularında toplanabilmesi. İşte bu amaç doğrultusunda AGED ile birlikte Dönüştürücem Projesi'ni geliştirdik. İstedik ki atıklarını geri dönüşüme kazandıran çocuklar, mahalle sakinleri bunun karşılığında bir bedel elde edebilsin. Projeyi iki pilot okulda hayata geçirdik. Amacımız bunu Ataşehir'deki tüm okullara yayabilmek."

DÖNÜŞTÜRCEM projesi iş ortağı AGED Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri ve İktisadi İşletme Genel Müdürü Osman Kaytan, şöyle konuştu:

"Ataşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz bu proje kapsamında 2 pilot okulumuza da üniteler yerleştirdik. Yarattığımız bir yazılım sayesinde toplanan ambalajları sınıflandırıyor ve ölçümlendiriyoruz. Geldiğimiz noktada projenin sonuçlarını oldukça başarılı buluyoruz. Çok heyecanlı ve mutluyuz. Ataşehir'de başlattığımız sistemi tüm İstanbul'a yaymak istiyoruz. Çöp arabalarının daha az çalıştığı, çevrenin daha az kirlendiği, daha az atığın ortaya çıktığı, sıfır atık zeminin yaratılacağı bir ortamı yaratmak hedefindeyiz. "

AGED Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Kutay Ertul ise " Biz insanlardan geri dönüşebilen malzemeleri gönüllülük esasına göre getirmelerini istiyoruz. Ancak vatandaşın katılımını sağlamak adına gönüllüğün yanına bir de ödül ekledik. Katılımcılar getirdikleri her atık için malzeme cinsine göre puanlar kazanıyorlar ve daha sonra biriken puanlar market çekine dönüşüyor. Böylece hem doğaya hem de ufakta olsa bütçelerine katkıda bulunuyorlar" dedi.

ATIKLAR NASIL PARAYA DÖNÜŞÜYOR?

Öğrenciler, veliler veya mahalle sakinleri evlerinde biriktirdikleri geri dönüşebilir atıkları okullarında bulunan "DÖNÜŞTÜRCEM Atık Toplama Noktası"na getiriyorlar. Ağırlıklı olarak kağıt, karton, karışık plastik, metal ve alüminyum toplanabiliyor.

Atıklar görevliler tarafından tartılıyor ve atık miktarına denk gelen puanlar ilgili kişinin hesabına yükleniyor. Puan belli bir miktara ulaşınca da katılımcı market çeki kazanıyor. Projeye destek veren okullar da gelir elde ediyor.

100 puanın 1 TL olduğu projede, 1 kg metal ve teneke 30 puan, 1 kg kağıt ve karton 50 puan, 1 kg karışık plastik 80 puan ve 1 kg alüminyum kutu 100 puan olarak değerlendiriliyor. Her bir katılımcı 2500 puana ulaştığında 25 TL'lik alışveriş kartının da sahibi oluyor.

2 Mayıs 2022 tarihinde başlayan ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği proje kapsamında, pilot seçilen iki okulda bugüne kadar 4100 kg kağıt-karton, 1050 kg plastik ve 100 kg da metal atık toplandı. Toplanan atıklar sayesinde 69 ağacın kesilmesi önlenirken, 16 varil de petrol kurtarıldı.

Proje pilot okullar seçilen İhsan Kurşunoğlu Ortaokulu ve Fetih Borsa İstanbul İlkokulu'nda başlamıştı. Projenin, gelecek dönemlerde Ataşehir'deki diğer okullarda da hayata geçirilerek büyümesi hedefleniyor.