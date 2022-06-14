Ataşehir-Monheım Tasarım Okulu Öğrencileri Sertifikalarına Kavuştu - Haberler

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Ataşehir-Monheım Tasarım Okulu Öğrencileri Sertifikalarına Kavuştu

ANKA - Yerel
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Ataşehir-Monheım Tasarım Okulu Öğrencileri Sertifikalarına Kavuştu

Ataşehir ve Monheim Belediyeleri’nin Ataşehir’de ortaklaşa hayata geçirdikleri Ataşehir-Monheim Tasarım Okulu mezunlar vermeye devam ediyor. Moda Tasarımı, 2D Animasyon ve Stop Motion eğitimini başarıyla tamamlayan 32 kursiyere başarı belgeleri düzenlenen törenle sunuldu.

Ataşehir ve Monheim Belediyeleri'nin Ataşehir'de ortaklaşa hayata geçirdikleri Ataşehir-Monheim Tasarım Okulu mezunlar vermeye devam ediyor. Moda Tasarımı, 2D Animasyon ve Stop Motion eğitimini başarıyla tamamlayan 32 kursiyere başarı belgeleri düzenlenen törenle sunuldu.

Ataşehir Belediyesi'nin kardeş belediyelerinden Monheim iş birliğiyle 2018 yılında faaliyete geçirdiği Ataşehir-Monheim Tasarım Okulu'nun 2021-2022 eğitim yılı sertifika töreni, Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi'nde yapıldı.

Törene, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse ve Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi Yenilikçilik ve Tasarım Eğitimleri Koordinatörü Eser Özdemir de katıldı.

Sertifika töreninde, Moda Tasarımı, 2D Animasyon ve Stop Motion eğitimini başarıyla tamamlayan 32 kursiyer katılım belgelerini aldılar.

ANKA / Yerel

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