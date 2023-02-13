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Ataşehir'den 80 yardım tırı deprem bölgelerine gönderildi

Yerel Haberler

Ataşehir'den 80 yardım tırı deprem bölgelerine gönderildi

Ataşehir Belediye çalışanları ile Ataşehir halkının el ele vererek yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde 80 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Ataşehir Belediye çalışanları ile Ataşehir halkının el ele vererek yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde 80 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Ataşehir Belediyesi'nin deprem bölgelerine ulaştırmak amacıyla Ataşehir Afet Koordinasyon Merkezi ile diğer belirlenen toplama noktalarında başlattığı insani yardım kampanyası, çalışmaların altıncı gününde de yüzlerce yurttaşın yardım desteğiyle devam etti.

İlk günden bu yana 7'den 70'e tüm yurttaşlar tarafından hazırlanan yardımlar TIR'lara yüklenirken, Ataşehir'den 6 günde toplam 80 yardım tırı afet bölgelerine gönderildi.

Gönüllü ve yardımsever vatandaşlara özverilerinden dolayı teşekkürlerini sunan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Milli beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, tüm yardımsever Ataşehir halkına gönülden teşekkür ederim. Çağrı yaptığımız ilk günden itibaren canla başla çalışan tüm komşularımın ve mesai arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık" dedi.

İhtiyaç malzemeleri güncellendi

Öte yandan Ataşehir Belediyesi, deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan malzeme listesini güncelleyerek sosyal medya hesaplarından yayınladı. Afet Koordinasyon Merkezi'ne ulaştırılacak güncel acil yardım listesi şöyle:

"Çadır, portatif tuvalet, jeneratör, su ısıtıcı, piknik tüpü, katlanabilir masa, sandalye, kuru bakliyat, yağ, şeker, salça, çaydanlık, tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık, karton bardak, tencere, tava, hijyenik ped, termal tayt, eldiven, çorap, mont, şişme yelek, kişisel bakım malzemeleri (diş fırçası, şampuan, tarak, deodorant, tırnak makası vb.)" - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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