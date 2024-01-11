Ataşehir'deki mahallelerin ulaşım ve trafik sorunları için toplantı düzenlendi

Ataşehir'deki mahallelerin ulaşım ve trafik sorunlarının çözümü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ataşehir Belediyesi ve mahalle muhtarları bir araya geldi.

Ataşehir'deki mahallelerin ulaşım ve trafik sorunlarının çözümü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ataşehir Belediyesi ve mahalle muhtarları arasında gerçekleşen toplantılar devam ediyor. Mahallelerin yaşam kalitesinin yükseltmesi için buluşan yetkililer, Ataşehir Sivil Toplum Merkezi'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldiler.

Toplantıya; İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Barış Yıldırım, İBB Müdür Yardımcıları, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Ayhan Taş, İBB Ulaşım Projeleri Müdürü Barış Çimenci, İETT Genel Müdürlüğü Temsilcileri, Anadolu Yakası Muhtarlıklar Müdürü Neval Gündoğan, Ataşehir Belediyesi Ulaşım Müdürü Barış Argunşah, Ataşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Zeynep Çetinkaya ve Ataşehirli muhtarlar katıldı.

Toplantıda söz alan muhtarlar bölgelerindeki; ulaşım, trafik akışı, altyapı problemleri, İETT otobüs seferlerinin yeniden düzenlemesi ve yeni otobüs hatları eklenmesi konularındaki taleplerini İBB yetkililerine ilettiler. İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Barış Yıldırım, muhtarlardan aldıkları talepleri not ettiklerini ve en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışacaklarını dile getirdi. - İSTANBUL