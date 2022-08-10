Ataşehir'de Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün ilçenin çeşitli bölgelerinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında; yeni yol inşası, tretuvar, asfalt yama, taş kaplama tamiratı, kaldırım imalatı, istinat duvarı yapımı, bordür ve duvar imalatı, yağmursuyu kanalı, yol bakım ve onarım ile çevre düzenlemeleri yapılıyor.

Ataşehir'in çeşitli mahalle, cadde ve sokaklarında devam eden çalışmalar hakkında şu sözleri dile getiren Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz Ataşehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Koordineli olarak devam eden çalışmalarla, yurttaşlarımızın rahat ve güvenli bir yaşam sürebilmelerini sağlıyoruz. Daha güzel bir Ataşehir için çalışan mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Aynı zamanda ana arterlerde Ataşehir'e hizmet sağlayan İBB ekiplerine de teşekkür ederim. İstanbul güzelleşiyorsa arkadaşlarımızın emekleri ve çalışmaları sayesinde."