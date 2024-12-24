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Ataşehir'de Vinç Halatına Tutunarak Tehlikeli İniş Yapan Vatandaş Kamerada

Ataşehir'de Vinç Halatına Tutunarak Tehlikeli İniş Yapan Vatandaş Kamerada
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Ataşehir'de bir vatandaş, konteyner taşımak için kullanılan vinç halatına tutunarak tepeden aşağı indi. Bu tehlikeli anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ataşehir'de bir vatandaşın vinç halatına tutunarak metrelerce yükseklikten aşağı inmesi yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde bir vatandaş, konteyner taşımak için kullanılan vinç halatına tutunarak metrelerce yükseklikten aşağı indi. Canını hiçe sayan şahsın tehlikeli davranışı çevredeki vatandaşları hayrete düşürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vinç halatına tutunan şahsın aşağı doğru iniş yaptığı yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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