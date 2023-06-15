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Ataşehir'de sünnet kayıtları 19 Haziran'da başlıyor

Ataşehir'de sünnet kayıtları 19 Haziran'da başlıyor

Yerel Haberler

Ataşehir Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenecek "Sünnet Şöleni" için başvuru kayıtları başlıyor.

Ataşehir Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenecek "Sünnet Şöleni" için başvuru kayıtları başlıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Ataşehir Belediyesi, Ataşehir'de yaşayan 5 -11 yaş arası çocuklar için sünnet kayıtlarını, 19 Haziran'dan itibaren almaya başlıyor.

Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen Ataşehirli aileler başvurularını, Neşet Ertaş Kültür Evi, Erdal Eren Kültür Merkezi, Mustafa Saffet Kültür Merkezi, Ferhatpaşa Gençlik Merkezi ile Kayışdağı Yaratıcı Çocuk Merkezi'ne yapabilirler.

İlçede yaşayan ailelerin çocuklarının, en sağlıklı ve modern şartlarda ücretsiz olarak sünnet olacağı organizasyonda kontenjan sayısı sınırlı olacak.

Sünnet Başvuru Kayıt Tarihi: 19 Haziran Pazartesi

Başvuru Yerleri: Neşet Ertaş Kültür Evi - Mustafa Saffet Kültür Merkezi - Ferhatpaşa Gençlik Merkezi - Erdal Eren Kültür Merkezi - Kayışdağı Yaratıcı Çocuk Merkezi - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Neşet Ertaş Ataşehir Sünnet Yerel Haberler

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