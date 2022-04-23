Ataşehir'de 23 Nisan Törenleri, Ata'ya Çelenk Sunumuyla Başladı

ATAŞEHİR, İSTANBUL (ANKA) -

İstanbul Ataşehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda sabah düzenlenen resmi törenle başladı.

Törene, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Belediye Meclis Başkan Vekili, Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü, şube ve okul müdürleri, Siyasi Parti ve STK Yöneticileri, Gaziler, Muhtarlar, Ataşehirli öğrenciler ile yurttaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na ilk çelengi, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Günday, öğrencilerle birlikte koydu. Ardından Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ulu Önder Atatürk'ün anıtına çelenk sundu. Daha sonra da Siyasi Parti ve STK Yöneticileri, Dernek Temsilcileri, Gaziler, Muhtarlar anıta çelenk bıraktılar.

Ataşehir Belediyesi'nin çocuklar için hazırladığı etkinlikler Cumhuriyet Parkı'nda saat 13.00'te başlayacak. 23 Nisan kutlamaları saat 17.00'te Türk pop müziğinin sevilen sesi Oğuzhan Koç'un Cumhuriyet Meydanı'nda vereceği konserle devam edecek.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 23 Nisan mesajında, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile milli egemenliğimizin sembolü TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü kutlu olsun. Yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, tüm çocukları ve ailelerini, 23 Nisan coşkusunu yaşamak için Ataşehir Cumhuriyet Parkımıza davet ediyorum" dedi.