Ataşehir Belediyesi ve Açev İş Birliğiyle "Anne Destek Programı" Başlıyor

Ataşehir Belediyesi, 3-6 yaş arasında çocuğu olan anneleri desteklemek için Anne Destek Programı’nı başlatıyor. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle düzenlenecek olan eğitim programı 15 hafta sürecek.

Ataşehir Belediyesi, 3-6 yaş arasında çocuğu olan anneleri desteklemek için Anne Destek Programı'nı başlatıyor. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle düzenlenecek olan eğitim programı 15 hafta sürecek.

Anne Destek Programı, anneleri çocuk gelişimi konusunda bilgilendirmeyi ve çocuk ile annesi arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi amaçlıyor. Program aynı zamanda annelerin, kendilerine güvenlerini ve çocuğun eğitimindeki rolünü artırmayı da hedefliyor.

Programın konu başlıkları arasında; "Annelik ve Kadın Olmak", "Çocuk Hakları ve İlgili Aile Tutumları", "Çocuğu Dinleme, Dikkate Alma ve Kendini İfade Etme", "Şiddeti Önleme ve Barışı Destekleme", "Sosyal ve Duygusal Gelişim", "Anneler ve Çocuklar İçin Medya Okuryazarlığı" yer alıyor.

15 hafta boyunca, haftada bir gün ve 2,5 saat süreyle uygulanacak Anne Destek Programı'na katılmak isteyenler Kayışdağı Lions, Mustafa Kemal, Mevlana Ataevleri ile Ferhatpaşa Bilim Sanat Merkezi'ne başvuru yaparak daha ayrıntılı bilgi edinebilirler.

SON BAŞVURU TARİHİ: 6 EKİM 2023 CUMA

KAYIŞDAĞI LIONS ATAEVİ:

İletişim: 0216 540 74 30-31

Adres: Kayışdağı Mah. Akyazı Cad. No: 84

FERHATPAŞA BİLİM SANAT MERKEZİ:

İletişim: 0216 540 50 00 (2241 – 2242 – 2243 - 2244)

Adres: Yeditepe Caddesi No: 48 Ferhatpaşa

MUSTAFA KEMAL ATAEVİ:

İletişim: 016 570 50 00 (1970 - 1975 - 1945 - 1974 - 1973 - 1977 - 1971)

Adres: M. Kemal Mah. 3004 Cad. No: 36

MEVLANA ATAEVİ:

İletişim: 0216 570 50 00 (1984-1985-1986)

Adres: Adres Mevlana Mah. Cömert Cad. No: 5/1

Anne Destek Programı'na katılım ücretsizdir.

Program sonunda katılımcılara SERTİFİKA verilecektir.