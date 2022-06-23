Ataşehir Belediyesi'nin, 'Yönetim Kapasitesi Geliştirme Kampı' Başlıyor

İstanbul'da Ataşehir Belediyesi, yeni işletmeler için, 'Yönetim Kapasitesi Geliştirme Kampı' düzenliyor. Kamp; rekabet güçlerini, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerini, ekonomideki paylarını artırmayı, stratejik yönetim, planlama yapmayı amaçlayan işletmeleri hedefliyor.

Ataşehir Kadın Girişimcilik Merkezi (AKAGİM) tarafından düzenlenen eğitim kampının ana konularını; İş Modeli, Pazarlama ve Satış Stratejileri, Ticari Odaklı Finans, Marka ve Kurumsal Kimlik, Stratejik Yönetim ve Planlama oluşturuyor.

5 gün sürecek olan kamp, 27-28 Haziran ve 5-6-7 Temmuz günlerinde yapılacak. Eğitimler 09.00-13.30 saatleri arasında, toplam 20 saat olarak verilecek. Kurban Bayramı sonrası ise 3 hafta boyunca her salı günü yeni bir 'Yönetim Kapasitesi Geliştirme Kampı' açılacak.

Eğitim kampına en az 1 mali yılı doldurmuş, bilançosu ve gelir tablosu olan işletmeler katılabilecek. Eğitimlerin sonucunda başarılı olan 20 işletme sahibine, bir yıl boyunca 24 saat mentorluk desteği de verilecek.

Sadece kadın işletme sahipleri değil, şartları sağlayan tüm işletme sahipleri, www.akagim.com adresinden başvurularını yapabilecek.

ANKA / Yerel