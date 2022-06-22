Ataşehir Belediyesi'nin Üniversiteye Hazırlık Kurslarına Kayıt Başlıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ataşehir Belediyesi'nin Üniversiteye Hazırlık Kurslarına Kayıt Başlıyor

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Ataşehir Belediyesi'nin Üniversiteye Hazırlık Kurslarına Kayıt Başlıyor

Ataşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (ATABEM) bünyesinde gerçekleştirilecek Üniversiteye Hazırlık Ders Destek Eğitim Programı’nın online ön kayıt işlemleri 27 Haziran 2022 tarihinde başlıyor. Kontenjanın sınırlı olduğu ücretsiz eğitimlere kaydolabilmek için, Ataşehir sınırları içinde ikamet etme zorunluluğu bulunuyor.

Ataşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (ATABEM) bünyesinde gerçekleştirilecek Üniversiteye Hazırlık Ders Destek Eğitim Programı'nın online ön kayıt işlemleri 27 Haziran 2022 tarihinde başlıyor. Kontenjanın sınırlı olduğu ücretsiz eğitimlere kaydolabilmek için, Ataşehir sınırları içinde ikamet etme zorunluluğu bulunuyor.

11 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun gruplarının yararlanacağı üniversite destek programlarına katılmak isteyen öğrenciler, Temel Yeterlilik Testi (TYT)- Alan Yeterlilik Testi (AYT) Ders Destek Eğitim Programı ve 11. Sınıf Üniversiteye Hazırlık Ders Destek Eğitim Programı ön kayıtlarını ATABEM Web Portalı'ndan ( https://atabem.atasehir.bel.tr) yapabilecek.

Asil kayıtları ile ilgili bilgilendirme ise 15 Ağustos'ta yapılacak.  Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, Ferhatpaşa Gençlik Merkezi ve Neşet Ertaş Kültürevi'ne davet edilecek. Öğrenciler, ikamet adreslerine göre ilgili Gençlik Merkezlerine yönlendirilecek. Kayıt hakkı kazandığı halde, kaydolmayan öğrencilerin yerine ise yedekler arasından seçim yapılacak. Kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ise ATABEM Web Portalı üzerinden eğitim içeriklerine ulaşabilecekler.

DERSLER EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

12 ve mezun sınıfların ders başlangıç tarihi, 12 Eylül Pazartesi gününü takip eden hafta olacak. 11. sınıflar ise 19 Eylül Pazartesi ve takip eden günlerden itibaren ders başlangıcı yapacaklar. Ders programları hakkındaki bilgilendirme ise ileri tarihlerde yayınlanacak.

Ferhatpaşa Gençlik Merkezi İçin Kayıt Yapabilecek Mahalleler : Atatürk, İnönü, Ferhatpaşa, Kayışdağı, Mevlana, Yenişehir, Mimar Sinan ve Yeni Çamlıca Mahalleleri.

Neşet Ertaş Kültürevi İçin Kayıt Yapabilecek Mahalleler : İçerenköy, Küçükbakkalköy, Barbaros, Mustafa Kemal, Aşık Veysel, Fetih, Esatpaşa, Örnek ve Yeni Sahra Mahalleleri.

ANKA / Yerel

Ataşehir gençlik Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title