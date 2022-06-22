Ataşehir Belediyesi'nin Üniversiteye Hazırlık Kurslarına Kayıt Başlıyor

Ataşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (ATABEM) bünyesinde gerçekleştirilecek Üniversiteye Hazırlık Ders Destek Eğitim Programı'nın online ön kayıt işlemleri 27 Haziran 2022 tarihinde başlıyor. Kontenjanın sınırlı olduğu ücretsiz eğitimlere kaydolabilmek için, Ataşehir sınırları içinde ikamet etme zorunluluğu bulunuyor.

11 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun gruplarının yararlanacağı üniversite destek programlarına katılmak isteyen öğrenciler, Temel Yeterlilik Testi (TYT)- Alan Yeterlilik Testi (AYT) Ders Destek Eğitim Programı ve 11. Sınıf Üniversiteye Hazırlık Ders Destek Eğitim Programı ön kayıtlarını ATABEM Web Portalı'ndan ( https://atabem.atasehir.bel.tr) yapabilecek.

Asil kayıtları ile ilgili bilgilendirme ise 15 Ağustos'ta yapılacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, Ferhatpaşa Gençlik Merkezi ve Neşet Ertaş Kültürevi'ne davet edilecek. Öğrenciler, ikamet adreslerine göre ilgili Gençlik Merkezlerine yönlendirilecek. Kayıt hakkı kazandığı halde, kaydolmayan öğrencilerin yerine ise yedekler arasından seçim yapılacak. Kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ise ATABEM Web Portalı üzerinden eğitim içeriklerine ulaşabilecekler.

DERSLER EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

12 ve mezun sınıfların ders başlangıç tarihi, 12 Eylül Pazartesi gününü takip eden hafta olacak. 11. sınıflar ise 19 Eylül Pazartesi ve takip eden günlerden itibaren ders başlangıcı yapacaklar. Ders programları hakkındaki bilgilendirme ise ileri tarihlerde yayınlanacak.

Ferhatpaşa Gençlik Merkezi İçin Kayıt Yapabilecek Mahalleler : Atatürk, İnönü, Ferhatpaşa, Kayışdağı, Mevlana, Yenişehir, Mimar Sinan ve Yeni Çamlıca Mahalleleri.

Neşet Ertaş Kültürevi İçin Kayıt Yapabilecek Mahalleler : İçerenköy, Küçükbakkalköy, Barbaros, Mustafa Kemal, Aşık Veysel, Fetih, Esatpaşa, Örnek ve Yeni Sahra Mahalleleri.

ANKA / Yerel