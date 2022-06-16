Ataşehir Belediyesi'nin Fidan Kalpler ve Bahri Behçet Yıldız Gündüz Bakımevleri İçin Ön Kayıtlar Başlıyor - Haberler

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Ataşehir Belediyesi'nin Fidan Kalpler ve Bahri Behçet Yıldız Gündüz Bakımevleri İçin Ön Kayıtlar Başlıyor

ANKA - Yerel
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Ataşehir Belediyesi'nin Fidan Kalpler ve Bahri Behçet Yıldız Gündüz Bakımevleri İçin Ön Kayıtlar Başlıyor

Ataşehir Belediyesi’nin Küçükbakkalköy ve Kayışdağı Mahalleleri'nde bulunan bakımevlerinin 2022-2023 dönemi ön kayıtları, 20 Haziran’da başlıyor.

Ataşehir Belediyesi'nin Küçükbakkalköy ve Kayışdağı Mahalleleri'nde bulunan bakımevlerinin 2022-2023 dönemi ön kayıtları, 20 Haziran'da başlıyor.

Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Fidan Kalpler ve Bahri Behçet Yıldız Gündüz Bakımevleri, tuvalet eğitimini tamamlamış ve kendi kendine beslenme alışkanlığı kazanmış 36-66 aylık çocuklara hizmet veriyor.

Çalışan ailelere büyük kolaylık sağlayan gündüz bakımevlerinde, hijyenik bir ortamda deneyimli öğretmenler ve uzman psikologlar görev alıyor. Miniklere okul öncesi sosyal, bilişsel, mental desteklerin yanı sıra drama, tiyatro, dans, İngilizce gibi alanlarda da eğitimler veriliyor.

Ataşehirli çocukların arkadaşlık, dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği öğrendiği bakımevlerinde boyama ve resim çalışmaları için tasarlanmış sınıflar da bulunuyor.

Kayıt yaptırmak isteyen ebeveynlerin Fidan Kalpler ve Bahri Behçet Yıldız Gündüz Bakımevleri'nden randevu almaları gerekiyor.

Kayıt olduktan sonra okul harç ücretleri belediye veznelerinden ve https://ebelediye.atasehir.bel.tr/ ödenebiliyor.

ANKA / Yerel

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