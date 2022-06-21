Ataşehir Belediyesi'nden Kurban Bağışı Çağrısı

Ataşehir Belediyesi, aşevi için kurban bağışı çağrısında bulundu. Belediye, makbuz karşılığı teslim aldığı kurban etlerinin, binlerce aileye ulaştıracağını belirtti.

Her gün 5 bine yakın haneye sıcak yemek desteği veren Ataşehir Belediyesi Aşevi'nden yapılan çağrıda, "Ataşehirliler her türlü zorluğa karşı, bir araya gelmeyi ve kenetlenmeyi başarıyorlar. Sadece Ataşehir'de değil ülkemizin hangi yanında olağanüstü bir durum yaşansa, ilçe halkı el ele vererek, o derde deva olmaya çalışıyor. Kurban Bayramı'nda da birçok Ataşehirli kestikleri kurban etlerini derneklere bağışlayacak. Biz de bu bağışlara talibiz. Çünkü ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerini çok iyi biliyor ve bu yardımları onlara ulaştırmayı en önemli görev sayıyoruz" denildi.

Çağrıda makbuz karşılığı teslim alınan kurban etlerinin, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı belirtildi.

Kurban bağışında bulunmak ve detaylı bilgi almak için 09.00 – 17.00 saatleri arasında 0216 580 99 10 / 0530 325 24 27 numaralı telefonlardan ilgili kişilere ulaşılabilecek.

ANKA / Yerel