Ataşehir Belediyesi'nden Geri Dönüşümle Kazandıran Uygulama

Ataşehir Belediyesi'nin "Geri Dönüştür, Paraya Dönüştür!" sloganıyla başlattığı "DÖNÜŞTÜRCEM" projesi ile Ataşehirliler, evlerinde topladıkları atıkları dönüştürerek alışveriş puanları kazanıyor.

Ataşehir Belediyesi, AGED (Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği) iş birliğiyle yepyeni bir projeye imza atıyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen "DÖNÜŞTÜRCEM" adlı proje, Örnek Mahallesi İhsan Kurşunoğlu Ortaokulu ve Fetih Borsa İstanbul İlkokulu'nda "Geri Dönüştür, Paraya Dönüştür!" sloganıyla başlatıldı.

Projeyle birlikte hem sıfır atık ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek, hem de aile ekonomisine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Projenin tanıtımı da 15 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de, Mustafa Saffet Kültür Merkezi İnal Aydınoğlu Konferans Salonu'nda yapılacak. Tanıtıma, okul yöneticileri, öğrenciler, veliler, çevre gönüllüleri, mahalle sakinleri ve muhtarlar katılacak.

ATIKLAR NASIL PARAYA DÖNÜŞÜYOR?

Öğrenciler, veliler veya mahalle sakinleri evlerinde biriktirdikleri geri dönüşebilir atıkları okullarında bulunan "DÖNÜŞTÜRCEM Atık Toplama Noktası"na getiriyor. Ağırlıklı olarak kağıt, karton, karışık plastik, metal ve alüminyum toplanabiliyor.

Atıklar görevliler tarafından tartılıyor ve atık miktarına denk gelen puanlar ilgili kişinin hesabına yükleniyor. Puan belli bir miktara ulaşınca da katılımcı market çeki kazanıyor. Projeye destek veren okullar da gelir elde ediyor.

100 puanın 1 TL olduğu projede, 1 kg metal ve teneke 30 puan, 1 kg kağıt ve karton 50 puan, 1 kg karışık plastik 80 puan ve 1 kg alüminyum kutu 100 puan olarak değerlendiriliyor. Her bir katılımcı 2500 puana ulaştığında 25 TL'lik alışveriş kartının da sahibi oluyor.

2 Mayıs 2022 tarihinde başlayan ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği proje kapsamında, pilot seçilen iki okulda bugüne kadar 4100 kg kağıt-karton, 1050 kg plastik ve 100 kg da metal atık toplandı. Toplanan atıklar sayesinde 69 ağacın kesilmesi önlenirken, 16 varil de petrol kurtarıldı. Projenin, önümüzdeki dönemlerde Ataşehir'deki diğer okullarda da hayata geçirilerek büyümesi hedefleniyor.

ANKA / Yerel