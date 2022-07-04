Ataşehir Belediyesi, Lise Tercihleri İçin Öğrencilere Danışmanlık Hizmeti Verecek

Ataşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti başlatıyor. Tercihleri konusunda destek almak isteyen Ataşehirli öğrenciler, Belediye'nin bu hizmetinden 5-20 Temmuz 2022 tarihleri arasında yararlanabilecek.

Türkiye'de, yaklaşık 1 milyon 236 bin öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve aileleri için tercih heyecanı başladı.

Ataşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da lise tercihi yapacak gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek. Öğrenciler, 5 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Kayışdağı Lions Ataevi'nde, danışmanlık hizmetinden yararlanabilecek.

Danışmanlık almak isteyen öğrenciler, 0216 540 74 30-31 nolu telefonu arayarak 10.00 –16.00 saatleri arasında randevularını alabilecek.

Her zaman gençlerin yanında olduklarını söyleyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Sınavın ardından şimdi de öğrencilerimizi tercihleri konusunda yalnız bırakmıyoruz. Bu süreçte en doğru kararı verebilmeleri için öğrencilerimize danışmanlık hizmeti sağlayacağız. Ümit ediyoruz ki burada aldıkları destekle istedikleri okullara yerleşerek hayallerine doğru, emin ve kararlı adımlarla ilerlemeyi sürdürecekler. Öğrencilerimizin yolları açık olsun" dedi.

ANKA / Yerel