Ataşehir Belediyesi "E- Kültür Merkezi" Projesiyle Uclg Uluslararası Ödül Yarışması'nda Yarı Finalde - Haberler

Ataşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanında düzenlediği "e-Kültür Merkezi" projesi ile 5. UCLG Uluslararası Ödül Yarışması'nda adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (United Cities and Local Governments-UCLG) iş birliğinde düzenlenen 5. UCLG Uluslararası Ödül Yarışması'nda yarı finalistler belli oldu. Yarışmaya İstanbul'dan birçok ilçe belediyesi katılırken, Ataşehir Belediyesi de "e-Kültür Merkezi" projesiyle adaylık için başvuruda bulundu.

Yarışmaya ilk kez bu yıl aday proje gönderen Ataşehir Belediyesi, California, Brüksel, Londra gibi şehirlerle birlikte ilk 50 proje arasına seçilerek yarı finale katılmaya hak kazandı. Ataşehir Belediyesi, yarışmada "e-Kültür Merkezi" projesiyle "The Best Actions / Innovative Sparks" statüsü kazandı.

"YEREL YÖNETİMLER OLARAK SANATIN BİRLEŞTİRİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE HEP İNANDIK"

COVID-19 ile yapılan mücadele için hazırladıkları bir projeyle uluslararası bir yarışmada yarı finale kalmalarından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirten Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinin başlamasıyla özellikle kültür ve sanat etkinliklerimizi dijital ortama taşıdık. Bu süreçte yerel yönetimler olarak sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne hep inandık ve hiç ara vermeden çalışmalarımıza devam ettik. Etkinliklerimizi online platformlara taşıdık. 'Sanat durmaz, sanat durursa hayat durur' sloganıyla hareket ederek, sanatı ve sanatçıları destekledik. Diliyorum ki Ataşehirimiz için daha birçok projeyi hayata geçirerek nice başarılara imza atacağız."

SONUÇLAR HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

UCLG ödülleri bu yıl, Covid-19 krizi ve pandemi sonrası iyileşme bağlamında kültürel hakların geliştirilmesinde üstün başarı gösteren, kültürü teşvik eden şehirlere, yerel-bölgesel yönetimlere ve kişilere verilecek.

UCLG Kültür 21 Uluslararası Ödülleri'ne dünya çapında 101 şehir, Türkiye'den ise 13 il ve ilçe başvuruda bulundu. Yarışma sonuçları, Haziran 2022 tarihinde yapılacak jüri toplantısı ile belli olacak ve kazanan adaylar için Eylül 2022'de Meksika'da ödül töreni düzenlenecek.

ANKA / Yerel