Ataşehir Belediyesi 13. Çevre Festivali Başlıyor

ATAŞEHİR, İSTANBUL (ANKA) -

13. Ataşehir Belediyesi Çevre Festivali, 28 Mayıs'ta başlıyor. İki gün sürecek festivalde atölyeden söyleşiye, konserden yarışmaya kadar pek çok etkinlik düzenlenecek. İlgili STK ve kuruluşlar, 13. Çevre Festivali'nde yerlerini alarak, stant ve etkinleriyle, fikir, deneyim ve projelerini ziyaretçilerle paylaşma imkanına sahip olabilecek. Başvurular, 11 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

Bundan 50 yıl önce, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen ve çevreyle ilgili ilk uluslararası toplantı olma özelliğine sahip Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan kararla 5 Haziran, "Dünya Çevre Günü" olarak kabul edildi. O tarihten bu yana her yıl pek çok ülkede ve farklı şehirlerde Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenlenmeye başlandı.

Çevre sorunlarına farkındalık oluşturmak amacıyla kurulduğu tarihten bu yana her yıl "Çevre Festivali" düzenleyen Ataşehir Belediyesi, bu yıl Çevre Festivalinin 13.'sünü gerçekleştirecek. Bu yıl "Tek Bir Dünya" mottosuyla yola çıkarak hazırlanan festival, "Dünya Çevre Günü" kapsamında 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Ataşehir Amfili Park'ta yapılacak.

Festivalde doğaya emek veren sivil toplum kuruluşları, dernek, topluluklar ve çevre aktivistleri stantları ile yer alacak. Katılımcıların çalışmalarını ve deneyimlerini paylaşacağı festivalde, atölyeler, söyleşiler, doğa çalışmaları ve konser gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

İki gün sürecek 13. Ataşehir Belediyesi Çevre Festivali'nde başta iklim değişikliği olmak üzere çevre sorunlarına dikkat çekilecek, geri dönüşümün önemi anlatılacak, ekolojik yaşama dair örnekler sunulacak ve dünyadaki ayak izinin nasıl azaltabileceğine dair bilgiler aktarılacak.