Atasam Hastanesi'nde Çalışanlar 4 Aydır Maaş Alamıyor

Samsun'daki sağlık kuruluşlarından Atasam Sağlık Grubu'nda çalışan personeller, 4 aydır maaşlarını alamamaları nedeniyle zor günler geçiriyor. Hastane bünyesinde görev yapan yaklaşık 200 çalışan, uzun süredir yaşanan ödeme gecikmelerinden dolayı mağdur olduklarını dile getirirdi. Bazı çalışanlar hastane önünde bekleme eylemi yaptı.

"Vaatlere dayanacak gücümüz kalmadı"

10 yıldır hastanede anjiyo sorumlusu olarak görev yapan Mahir Çakmak, yaşadıkları mağduriyeti şöyle anlattı:

"6 aydan beri ödeme sıkıntısı çekiliyor. İşçiler maaşlarını alamıyor. 'Ödenecek' deniliyor ama herhangi bir girişim yok. Şu anda hastane faaliyetlerini durdurmuş durumda. Alacaklarımız birikti. Vaatlere dayanacak gücümüz kalmadı, hastane bizleri mağdur etti."

"200 personelimizin maaş ödemelerinde gecikme yaşandı"

Konuya ilişkin açıklama yapan Atasam Sağlık Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Süleyman Öz, maaş ödemelerinde yaşanan gecikmeyi doğruladı. Öz, "Samsun'da 3 kuruluşumuzla faaliyet gösteriyoruz. Yaklaşık 200 personelimizin maaşlarını zaman zaman ödeme güçlüğü çekiyoruz. Tüm imkanlarımızı kullanarak bu maaşları ödemeye çalışıyoruz. Mevcut borçlarımızı ödeyip ayakta durmaya çalışan bir kurumuz. Gelinen noktada 4 aylık bir ödeme gecikmesi bulunuyor" dedi.

Atasam Sağlık Grubu'nda yaşanan maaş krizinin sürdüğü, çalışanların mağduriyetlerinin devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN