Atanamadı şimdi dünyaya tespih pazarlıyor

Sivaslı genç okuduğu bölümde öğretmen olarak atanamayınca tespih üretimine başlayarak ürettiği özel tasarım tespihleri Arap ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye pazarlıyor

SİVAS - Sivaslı genç okuduğu bölümde öğretmen olarak atanamayınca tespih üretimine başlayarak ürettiği özel tasarım tespihleri Arap ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye pazarlıyor.

Sivaslı Ahmet Karakaya, üniversite eğitiminin ardından beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak atanamayınca çocuk yaşta merak saldığı tespihçiliğe yöneldi. Genç yaşta farklı tespihlerden koleksiyonlar yapan ve alım satım işiyle ilgilenen Karakaya, gün geçtikçe kendini geliştirerek üretim yapmak için kendisine imalathane açtı. İmalathanesinde; koka, fildişi, kehribar çeşitleri gibi hammaddeleri işleyen Karakaya, birbirinden güzel tespihler üretiyor. Özel tasarım tespihleri Arap ülkeleri başta olmak üzere çeşitli ülkelerde 10 bin dolara kadar alıcı buluyor.

"En az 10 aşamadan geçiyor"

Ahmet Karakaya, tespih yapımının zahmetli bir iş olduğunu belirterek, "Önce koleksiyonculuğunu yapıyordum daha sonra alıp satmaya başladım. Şuanda bu işi daha fazla ilerlettim ve şuanda imalat yapıyorum. Üniversiteyi bitirdikten sonra sözleşmeli öğretmenlik yaptım ama bu işi sevdiğim için tekrar bu işe döndüm. Şuanda imalat hanemizde koka, narcın ağacı, kehribar, fildişi, kemik, boynuz, abanoz gibi hammaddelerden tespih üretimi yapıyorum. Bir tespih en az on tane aşamadan geçiyor" ifadelerini kullandı.

Arap ülkelerine tespih satıyor

Karakaya, tespihlerin hammaddesi ve işçiliğine göre fiyatlarının değiştiğini söyleyerek, "Özel işçilikler daha güzel ve daha değerli oluyor. Dünyanın her yerine siparişimiz var. Genelde Arap ülkelerine, Dubai, Katar gibi ülkelere gönderiyoruz. 1 bin dolardan 10 bin dolara kadar siparişimiz oluyor. Diş grupları, Osmanlı kehribarı gibi hammaddeler daha değerli. Müşterilerin özel isteklerine göre üretimlerimizde mevcut. Hammaddeyi kendileri gönderirlerse onlardan da tespih yapabiliyoruz ya da mevcut tespihlere de işleme yapabiliyoruz" şeklinde konuştu.