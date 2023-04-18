Atakumlu miniklerin örnek dayanışması

Samsun'un Atakum ilçesinde, Türkiye'yi sarsan depremlerden sonra başlatılan dayanışma seferberliğine kentte yaşayan çocuklar da aileleri ile katıldı. Atakumlu çocukların depremzede vatandaşlarla acılarını paylaştığı mesajlar ve resimler için Atakum Belediyesi'nde özel bir köşe oluşturuldu.

Depremzede arkadaşlarının yaralarını sarmak için kolları sıvayan Atakumlu çocuklar, harçlıklarını, oyuncaklarını ve giysilerini arkadaşlarıyla paylaştı. Duygularını satırlara döken minikler, yazdıkları mektuplarla da depremzedelerin acılarına ortak oldu. Atakum Belediyesi ekipleri, gösterilen dayanışmanın yaşatılması için çalışma başlatarak çocuklar için özel bir köşe oluşturdu. Minik yüreklerden kağıda dökülen cümleler ve resimler, belediyenin giriş bölümündeki camlı panoda muhafaza ediliyor.

Örnek dayanışma

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, miniklerin deprem dayanışmasını simgeleyen panoda afet nedeniyle yaşanan acının izleri olduğunu söyledi. Başkan Deveci, deprem haberi alır almaz felaketin boyutlarını tahmin ettiğini ve sosyal medya hesaplarından vatandaşları dayanışmaya davet ettiğini belirterek, "Sabahın erken saatlerinde yüzlerce insan elindeki avucundakini bizim paylaşım merkezine getirmiş. O gün öğleden sonra da bizim Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki salonlarımızda binlerce kadın, genç ve gönüllü hem yardım etti, hem de gelen yardımları koordine etti" dedi.

"Samsunlular bu tabloyu görsünler"

Depremlerin meydana geldiği ilk günlerde yaşadığı bir anıyı paylaşan Başkan Deveci, "Sıkça anlatıyorum bir çalışma arkadaşımız, 'Başkanım 6 yaşında bir kızım var. Sabah evden çıkarken elindeki poşetle koşarak geldi. Baba bu poşetteki deprem bölgesindeki kardeşimize iletir misin?' dedi. Asansörde poşetin içine baktığımda montunu gördüm' demişti. Bu müthiş bir şey. Ben buna iyilik yüreklerden dışarı çıktı diyorum. Tablo burada. Hepsi aynı yaş grubundaki çocuklar hem mesajlarını hem de dayanışmalarını göndermişler. Hem de içlerindeki iyiliği dışarı çıkarmışlar. Tüm Samsunlular gelsinler, şu tabloyu izlesinler" diye konuştu. - SAMSUN