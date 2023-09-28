Atakum'un Nüfusu 250 Bini Aştı

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Karadeniz Bölgesi'nin gözde kenti Atakum'un 250 bin nüfusa ulaştığını belirterek, "Atakum, sürdürülebilir gelişim modeliyle örnek oluyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Vatandaşlık ve Nüfus ve İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınarak Atakum Belediyesi tarafından hazırlanan "Atakum'un Demografik Yapısı - 2023 Raporu"na göre, Karadeniz Bölgesi'nin gözde kentlerinden Atakum'un nüfusu 250 bine ulaştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Nüfusumuzdaki bu artış, yerel yönetim olarak bizlere daha çok çalışma azmi vermektedir" diye konuştu.

DEMOGRAFİK YAPI RAPORU HAZIRLANDI

Atakum'a yaşanan nüfus artışının bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine paralel olarak ilerlediğini belirten Başkan Deveci, "Özellikle son yıllarda Atakum'da gözlemlenen nüfus artışını sürdürülebilir kalkınma ve yönetim stratejileri ile ilişkilendirebiliriz. Atakum, yerel hizmetlerdeki kalitesi, yaşam standardı ve sürdürülebilir gelişimiyle her geçen gün daha fazla insanı kendine çekmektedir. Bu konuda geniş çaplı bir çalışma yaparak 'Atakum'un Demografik Yapısı - 2023' raporu oluşturduk" dedi.

DİNAMİK VE ÇEKİCİ BİR KENT

Başkan Deveci, kent nüfusunun 2008 yılında 97 bin iken, 2023 yılı itibarıyla bu sayının katlanarak artmış göründüğüne dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Önceki yıllar nüfus verileri ve özellikle seçmen rakamlarına baktığımızda Atakum'un 2023 yılı nüfusunu 260 bin olarak öngörüyoruz. Son yıllarda, kentimize olan talep sürekli artmakta, bu da nüfusumuzun sürekli yükselmesine neden olmaktadır. Atakum, yıllık nüfus artış oranlarına bakıldığında, sürekli bir yükseliş trendi içinde olduğunu gösteriyor. 2023 yılında ise toplam seçmen sayısı 171 bin 20 kişi olarak kayıtlara geçti. Bu durum, ilçede yaşayanların sosyal ve ekonomik yaşantıları üzerinde de etkili olacaktır. Atakum'da 2011-2023 yılları arasındaki seçimlerde seçmen oranı nüfusun ortalama yüzde 65,5'i olmuş. 2023 seçimlerinde 171 bin seçmen üzerinden yapılan orantıyla Atakum nüfusu yaklaşık 260 bin olarak sağlaması yapılmış olmaktadır. Bu gelişmeler, Atakum'un, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel altyapısı güçlü, dinamik ve çekici bir kent olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Nüfusumuzdaki bu artış, yerel yönetim olarak bizlere daha çok çalışma azmi vermektedir."

YÜKSEK YAŞAM STANDARTLARI

Atakum'un, çağdaş şehirleşme ve yüksek yaşam standartları ile insanların yaşamak için tercih ettikleri bir bölge haline geldiğini kaydeden Başkan Deveci, "Atakum, 2008 yılında 107 bin 953 olan nüfusu, kaliteli yerel hizmetler ve sürdürülebilir gelişim modeli sayesinde her yıl sürekli bir artış göstererek sürdürmüştür. 2019 yılında yüzde 6,42'lik bir artışla 215 bin 633 kişiye ulaşan nüfusumuz, 2022 yılında ise 242 bin 171 kişiye ulaşmıştır. Belediye olarak, Atakum'un gelişen demografisine uygun projeleri ve hizmetleri hayata geçirme konusunda kararlıyız. İlçemizin sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde büyümesi için tüm olanaklarımızı seferber edeceğiz. Nüfus artış oranlarına bakıldığında, ilçemizin çekiciliği ve dinamizmi net bir şekilde ortaya çıkmaktadır" dedi.

SON 5 YILDA BÜYÜK ORANDA GÖÇ

Başkan Deveci, Atakum'un 2018-2022 yılları arasındaki göç verileriyle ilgili de şunları söyledi:

"Atakum son beş yıl içinde, özellikle Samsun ilçelerinden ve çevre illerden büyük oranda göç aldı. 2022 yılı itibarıyla Samsun ilçelerinden 122 bin 259 kişi, Trabzon'dan 13 bin 927, Ordu'dan 13 bin 712, Amasya'dan 7 bin 707, Tokat'tan 6 bin 906, Artvin'den 5 bin 160, Giresun'dan 5 bin 126, Rize'den 4 bin 968, Çorum'dan 4 bin 937 ve Sinop'tan 2 bin 959 kişi Atakum'u tercih etti. Bu durum, Atakum'un bölgede yaşanabilirlik, çağdaş şehirleşme ve hizmet kalitesi açısından ne derece çekici olduğunu ortaya koymaktadır. Biz de belediye olarak, yeni gelen vatandaşlarımızın kentimize uyum süreçlerini kolaylaştırmak ve onlara en iyi hizmeti sunmak için tüm imkanlarımızı seferber etmekteyiz. Atakum'u, hızla gelişen demografisine ayak uyduracak şekilde planlamak ve yönetmek, biz yerel yöneticilerin öncelikli görevlerindendir."

DENGELİ DEMOGRAFİK YAPI

Atakum'un "Toplam Yaş Bağımlılık Oranı"nı ve bu oranların anlamları hakkında da bilgi veren Başkan Deveci, şöyle konuştu:

"Atakum, toplam yaş bağımlılık oranı, yani 0-14 yaş ile 65 yaş ve üzeri nüfusun, 15-64 yaş arasındaki nüfusa oranı, yüzde 37,06 ile Samsun'da 1. sırada, Türkiye'deki 973 ilçe arasında da 19. sırada yer almaktadır. Bu, ilçemizin, çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısının, Samsun'daki diğer ilçelere kıyasla daha dengeli olduğunu göstermektedir. Atakum ilçemizde nüfus verilerine ait bu oran, bize ilçemizin geleceği adına büyük bir umut ve motivasyon kaynağı oluşturmaktadır. Bu oran, Atakum'un ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ne denli dinamik ve canlı olduğunu göstermektedir. Ekonomik olarak aktif ve üretken bir nüfus yapısına sahibiz ve bu da bizi, sürdürülebilir kalkınma, eğitim, inovasyon ve yatırım çekiciliği açısından avantajlı kılmaktadır. Sağlamış olduğumuz dengeli ve dinamik demografik yapı, ilçemizin her alanında sürdürülebilir gelişimini teşvik edecektir. Bu durum, Atakum'u daha yaşanabilir, daha yeşil, daha modern ve daha kültürel bir kent yapma hedefimizle uyum içindedir. Böylesine dinamik bir toplum yapısıyla, Atakum'un geleceğine yönelik projelerimizi hayata geçirme konusundaki azmimiz ve motivasyonumuz daha da artmaktadır."