Atakum halkından dayanışma seferberliği

Samsun Atakum halkı, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve birçok ili etkileyen iki deprem sonrasında bölgeye destek ulaştırmak için Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi'nde adeta tek yürek oldu.

Samsun Atakum halkı, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve birçok ili etkileyen iki deprem sonrasında bölgeye destek ulaştırmak için Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi'nde adeta tek yürek oldu. Çoğu gönüllülerden oluşan ekiplerin hazırladığı 6 adet tırdayanışmayla yüklenerek yola çıkarıldı.

Tüm ülkeyi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin dayanışma çağrısıyla Atakumlular harekete geçti. Vatandaşlar, Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi (PAYMER) depolarına akın akın mont, battaniye, yatak, bot, hijyen malzemeleri, bebek bezi, ısıtıcı, kazak gibi birçok kalemde ihtiyaç malzemesi ulaştırdı. Atakum Belediyesi Düğün Salonu'nda da tüm gün ve gece boyu süren çalışmaların ardından halkın örnek dayanışmasıyla hazırlanan 6 adet yardım tırı yola çıktı.

Gönüllülerden önemli destek

İhtiyaç malzemelerini gecenin geç saatlerine kadar ulaştırmaya devam eden Atakumluların yanı sıra, çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü gruplar yardımların tasnif edilmesinde ve kolilenmesinde Atakum Belediyesi personeline önemli destek verdi. Gençlerin desteği sayesinde Paylaşım Merkezi'ne ulaşan ihtiyaç malzemeleri kısa sürede deprem bölgesine yollanmak üzere hazır hale getirildi.

"Büyük bir dayanışma örneği"

Türkiye'nin etkisi ve yoğunluğu nedeniyle son yüzyılın en büyük felaketini yaşadığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Depremin olduğu gece sabaha kadar yaşananları takip ettim. Etkilendim. Sabah da belediyeye geldim 'Bugün değilse ne zaman, Türkiye büyük bir felaket yaşıyor. Herkes taşın altına elini koysun, bugün herkes oradaki vatandaşlarımıza dayanışma içerisine girsin' dedim. Dün sabah 08.30'dan bu tarafa tüm Atakum, Samsun ve Karadeniz Bölgesi Atakum Belediyesi'nin yanında. Şu ana dek 6-7 tırlık malzeme toplandı. Oradaki vatandaşlarımızın belediyelerle, milletvekilleriyle, sahadaki herkesle iletişimi var. Her türlü malzemeye ihtiyaç duyuyorlar. Çok sayıda vatandaşımız hala enkazın altındadır. Çıkanlar dışarıda sıfırın altındaki soğuktalar. Elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya çalışıyoruz. Samsunluların, Atakumluların 'Bizim desteğimizi iletin' isteklerine aracılık ediyoruz. İşin içinde Kaymakamlık, AFAD, belediyeler ve diğer kurumlar da var. Onlarla da irtibat halinde nerede neye ihtiyaç varsa ulaştırmaya çalışıyoruz. Samsun büyük bir seferberlik başlattı. Büyük bir dayanışma örneği veriyor. Tüm Türkiye Samsun'u izliyor. Samsunlulara, Atakumlulara çok teşekkür ediyorum. Biz böyle bir milletiz. Şu anda da büyük bir acıyla karşı karşıyayız. Şimdi de oradaki kardeşlerimizle dayanışmamızı gösteriyoruz" diye konuştu.

"Destek göndermeye devam edeceğiz"

Gönüllülerin katkısının çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Deveci, "Üniversite öğrencileri, tatilde olan öğretmenler, herkes çalışıyor. Yardımların geldiği depolarımızın birinde malzemeleri kolileyen iki asistan doktor beni görünce sarıldılar ve ağladılar. Bizim milletimizin böyle hasletleri vardı. Evet, büyük bir acı yaşıyoruz ama hasletlerimizle de yüzleştik. Bu acı kısa sürede bitmeyecek. Hemşehrilerimin dayanışma azimlerinin azalmamasını ve bunun sürekli kılınmasını talep ediyorum. Biz, onların bize ulaştırdıklarını ihtiyaç bölgelerine götürmeyi sürdüreceğiz. Kış şartları nedeniyle orada ihtiyaç bitmeyecek. Sürekli yardım etmeye devam edeceğiz. Biz bu tırları Atakum Belediyesi'nin cebinden bir kuruş çıkmadan gönderiyoruz. Tır sahipleri araçların depolarını kendileri dolduruyorlar ve araçları kendileri kullanıyor. Biz böyle bir milletiz. Türkiye bizi görsün" şeklinde konuştu.

"Türkiye hepimizin"

Deprem bölgesine gönüllü olarak destekleri taşıyan tır şoförlerinden biri olan Arif Uslu ise "Yardım için elimizden geleni yapacağız. Hiçbir şekilde para talep etmiyoruz. Gideceğiz ve geleceğiz Allah'ın izniyle. Geleceğiz ve sonra tekrar gideceğiz. Türkiye hepimizin. Onlar da bizim kardeşlerimiz, ağabeylerimiz ve bacılarımız. Biz de bu acıya ortak oluyoruz" açıklamasında bulundu. - SAMSUN