Atakum'dan depremzedeler için 'Kardeş Aile Projesi'

SAMSUN (İHA) – Samsun Atakum Belediyesi, deprem felaketi ile sarsılan 10 ilde bulunan vatandaşlar için "Kardeş Aile Projesi" başlatıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıma yol açan depremler sonrası tüm imkanların seferber edildiği Atakum'da deprem bölgesindeki aileler için "Kardeş Aile Projesi" hayata geçiriliyor. Proje kapsamında deprem bölgesinde evi ağır hasar gören ve kalacak yeri olmayan vatandaşlar deprem yaraları sarılana kadar misafir edilecekler. Atakum Kaymakamlığı ile eşgüdümlü yürütülecek proje kapsamında Atakum Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar ve Atakum Kent Konseyi temsilcileri ile Belediye Meclis Salonu'nda ilk toplantı gerçekleştirildi. Atakum'da misafir edilecek depremzedelerle ilgili yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıda uyulması gereken yasal prosedürler hakkında muhtarlara bilgi verildi. Toplantıda ayrıca muhtemel suistimallerin önüne geçmek için alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

"Yaralarımızı birlikte saracağız"

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci çalışmalar hakkında "Atakumlular, depremzede vatandaşlarımız için büyük bir dayanışma örneği sergiliyorlar. 'Yaralarımızı birlikte saracağız' demiştik. Depremzede vatandaşlarımızı Atakum'da misafir etmek için yoğun mesai harcıyoruz. Vatandaşlarımıza bu zor günlerinde el birliği ile destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN