Atakum'da deprem dayanışması bin 700 aileye ulaştı

Atakum Belediye Başkanı Deveci'nin öncülüğünde başlatılan örnek çalışmalarla Atakum'da depremden etkilenen bin 700 aileye dayanışma eli uzandı.

Türkiye'yi derinden etkileyen depremler sonrası büyük bir dayanışma seferberliği başlatılan Atakum'da, çalışmalar hız kesmiyor. Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi (PAYMER) ekipleri, belediyenin kendi imkanları ve vatandaşlardan gelen desteklerle gıdadan, giyim eşyasına ve temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyaç malzemesini depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırıyor. Afet bölgesine TIR'larca ihtiyaç malzemesi gönderen ekipler, Atakum'da yaşamını devam ettiren depremzede vatandaşlar için de yoğun mesai harcıyor.

"Dayanışma devam ediyor"

Atakum Belediyesi Düğün Salonları, PAYMER ve Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'ne getirilen ihtiyaç malzemeleri belediye ekiplerince Atakum'da yaşayan bin 700 aileye ulaştırıldı. Ailelere battaniye, halı, ısıtıcı, kıyafet ve temizlik malzemelerinin yanı sıra gıda kolileri de dağıtıldı. Deprem bölgesine 5 bin; Atakum'da ikamet eden depremzede vatandaşlara 2 bin olmak üzere toplam 7 bin adet gıda kolisi teslim edildi. Karadeniz'in ilk Gıda Bankası AtaMarket'te Atakum'da yaşayan depremzede vatandaşlara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. PAYMER ekipleri hijyen ürünleri, iç giyim eşyası, çocuk bezi gibi malzemelere yoğun talep olduğunu belirterek vatandaşların Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi'ne gelerek desteklerini esirgememelerini bildirdiler. - SAMSUN