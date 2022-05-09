Atakum'da Anneler Günü Hatırası

SAMSUN (ANKA) -

Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi iş birliği ile düzenlenen Anneler Günü etkinliğiyle anneler ziyaret edildi. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, annelere, "Bu ülkenin ve dünyanın geleceğine sahip çıkın" diye seslendi.

Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliği ile düzenlenen Anneler Günü etkinliği dolu dolu geçti. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ilk olarak, Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Atakum Kent Konseyi Genel Sekreteri Şenol Katkat, Atakum Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Çocuk Meclisi Başkanı ve Özel Evladiye Anaokulu Kurucu Müdürü Fatma Üzer ile birlikte LÖSAM ( Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği) NADEP Konukevi'ni ziyaret etti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Ziyarette LÖSAM Derneği Başkanı Prof.Dr. Davut Albayrak, OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan Albayrak, LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi Sema Danışmaz ve Uzm. Klinik Psikolog Nur Deniz Türk ile bir süre sohbet eden Başkan Deveci ardından lösemi mücadelesi veren çocuklar ve anneleri ile bir araya geldi. Eğlenceli dakikaların yaşandığı ziyarette miniklere ve annelerine hediye takdim edildi.

CHP Kadın Kolları Samsun İl Başkanı Nazan Güneysu'nun katılımı ile Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi tarafından "Yılın Annesi" ödülüne layık görülen Betül Kacı ve "Atakum'un Annesi"' ünvanına layık görülen Birsen Yörük Çalışkan ziyaret edildi. Serebral Palsi tanısı olan 11 yaşındaki kızı Asya Duru'nun tedavisinde ortaya koyduğu emek ve özveri ile "Yılın Annesi Ödülü" kazanan Betül Kacı, yaşadığı süreci anlattı. Lösemili ve engelli çocuklar için gerçekleştirdiği yardımlar ve sosyal farkındalık projeleri nedeniyle "Atakum'un Annesi" ünvanına layık görülen Birsen Yörük Çalışkan da ziyaret dolyaısıyla duygusal anlar yaşadı. Sohbetin ardından annelere sertifikaları takdim edildi.

DOLU DOLU PROGRAM

Vedat Türkali Eğitim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Anneler Günü etkinliğinin sunumunu Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Esin Çelebi üstlendi. CHP Samsun İl Eğitim Sekreteri Filiz Öztopal'dan "Aile Destekleri Sigortası"konusunda önemli bilgiler alan kadınlar merak ettikleri soruları da sordu. Ses Sanatçısı Özcan Altakan'ın şarkılarına dans ederek eşlik eden yurttaşlar, etkinlikte doyasıya eğlendi.

"BİR ADIM ÖNE ÇIKIN"

Programın açılış konuşmasını yapan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, şunları söyledi:

"Her toplantıda 'Kadınlar bir adım öne çıkın' diyorum. Şimdi de bir adım öne çıkın. Bu ülkenin bu dünyanın geleceğine sahip çıkın. Dünya kurulduğundan beri kadını ötelemişler. Çünkü kadınlar dünyayı yönetirse o dünyada savaş olmaz, çocuklar ve insanlar ağlamaz. Birbirlerini kırmazlar, incitmezler. Siz sadece kendi doğurduğumuz çocukların değil dünyada var olan çocukların; engelli engelsiz, ağlayan savaşta ölen tüm çocukların da anasısınız. Onlara sahip çıkın ve savaşa hayır deyin. İnsanın insanı sömürmesine, hakaret etmesine; kadına şiddete hayır deyin. Bu anlayışta partinin önemi yok. Bizim partimiz çocuklarımız, bastığımız vatan, toprak bizim partimiz. Toprağımız yoksa onun üzerinde çocuklarımız oynayamayacak, mutlu olamayacaksa ve gelecekleri karanlıksa o zaman biz neyin partisini savunuyoruz. Bizim geleceğimiz çocuklar.Her birinize ayrı ayrı sağlık ve mutluluklar diliyorum."

"ANNELİK DÜNYADA EN GÜZEL ŞEY"

Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr.Şevket Özkaya da "Bu dünyada en güzel şey, ister biyolojik olsun ister olmasın, birine annelik yapmak. Siz kadınlarımızın sayesinde buradayız. Bugün hayatta olmayan annelerimizi saygı ve rahmetle anarken hasta yatağında yatan annelerimize de acil şifalar diliyoruz. Çok güzelsiniz. Hep böyle kalın" diye konuştu.

"HEP BİRLİKTE UYGULANMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

CHP İl Eğitim Sekreteri Filiz Öztopal ise Aile Destekleri Sigortası ile ilgili bilgi vererek, şöyle konuştu:

"Kişilerin doğumundan ölümüne kadar refah mutluluk ve sağlık içerisinde yaşaması için asgari bir gelire ihtiyacı var Bunu sağlamak devletin yükümlülüğündedir. Aile Destekleri Sigortası bunu ilgilendiren bir sigortadır.1952 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü bütün ülkelerde 9 çeşit sigortanın uygulanmasını istedi.Emeklilik, sağlık, yaşlılık, analık, malullük ve işsizlik sigortası gibi sekiz çeşit sigorta ülkemizde uygulanıyor. Ama bunların son bir halkası ve dokuzuncusu olan Aile Destekleri Sigortası ne yazık ki uygulanmıyor. Oysa bu yasa 1971 yılında meclis tarafından çıkarılmıştır. Uluslararası yasalar bizim kendi iç hukukumuzun önünde ve bu nedenle yasa uygulanmak zorunda. Bunu yapacak olan biziz. Hep birlikte çalışacağız ve Aile Destekleri Sigortası'nın uygulanmasını sağlayacağız."