Atakum'da 30 Ağustos Kutlamaları Başladı

Tarihi zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101. yıl dönümü, Atakum'da düzenlenen özel bir programla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümü, Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nde ve Lozan Parkı'nda düzenlenen özel programlarla kutlandı. Atakum Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi KOBİ ve Girişimcilik Topluluğu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Herkes İçin Felsefe Topluluğu iş birliğinde '26 Ağustos Büyük Taarruz Kurtuluş ve Kuruluş', 'Cumhuriyetimizin 100. yılında Bağımsızlık ve Cumhuriyet' başlıkları altında konferanslar, felsefe atölyeleri ile açık hava sinemasının yer aldığı etkinlikler dizisi gerçekleştirildi.

Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konferans programına, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Aydın, Av. Muhammet Emin Erdemli, Diyar Dağ, Semih Akça, Simay Yeşil konuşmacı olarak katıldı.

ÖZEL PROGRAM

OMÜ Herkes İçin Felsefe Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Lokman Çilingir yaptığı açılış konuşmasında, "Başta felsefe kulübümüzü ve Cumhuriyetimizin, milletimizin yüksek ideallerini yaşatmak için çaba sarf eden herkesi tebrik ediyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında anlamlı bir toplantı için buraya davet edildik. Severek geldik. İnşallah güzel ve Cumhuriyet'in değerlerinin, Atatürk ilkelerinin, eğitimin bir arada milletin meselelerinin gündeme getirilmesi tartışılması noktasında faydalı ve verimli bir etkinlik olur" dedi.

ADD Samsun Şube Başkanı Birol Yelekin ise "Bugün eğer nefes alabiliyorsak ve bu ülkede rahat yaşayabiliyorsak, 26 Ağustos akşamı Büyük Taarruz'a katılan kahraman askerlerimizin verdikleri son nefesle olmuştur. Çok önemli günlerden geçiyoruz. Bugünün anısına genç arkadaşlarımızın gelip 'Biz 26 Ağustos-30 Ağustos Zafer Haftası'na etkinlik yapmak istiyoruz' dediklerinde, gençlerimize kapımızı açtık. Her zaman da ADD olarak gençlerimize destek olmaya hazırız" diye konuştu.

"GENÇLER YÖNETİM KADEMELERİNE TALİP OLMALI"

Diyar Dağ, konferans programında yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti, elde ettiği büyük zaferin ardından gerçekleştirilen antlaşmalarla uluslararası alanda başarı elde etmiştir. Bizi dünyadan birçok ülkeden ayıran şudur ki ülkemiz, masada çizilen sınırların ülkesi değil; Kuvayı Milliye ruhunun, Sakarya ruhunun, Çanakkale ruhunun ülkesidir. Bu güçte temelleri atılmış büyük bir cumhuriyettir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkeyi gençlere emanet etmiştir. Bir özeleştiride bulunmamız gerekirse; gençlik olarak daha çok şey yapmamız gerektiği apaçıktır. Biz gençler, toplumun yöneten kısmına maalesef dahil olamıyoruz. Gençlerin yönetim kademelerine talip olmalarını sağlamamız gerekir" ifadelerini kullandı.

"BEN DİLİ KULLANMAYAN BİR LİDER"

Prof. Dr. Hasan Aydın, "Atatürk, Cumhuriyet ve Aydınlanma" başlığı altında katılımcılara Atatürk'ün devrimlerine ve siyasal yaşamına yön veren fikirler hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Aydın, "Hiçbir düşünce ansızın ortaya çıkmaz. Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel bir sözü vardır. Kuvayı maneviye, kuvayı maddiyede gizlidir. Yani manevi güç, maddi güçte gizil halde bulunur. Atatürk, 'Türk milletinde devrimci bir istidat vardı. Ben o devrimci istidatın ortaya çıkarılmasına kılavuzluk yaptım' demiştir. 'Hiçbir şeyi ben yaptım diyemem ve her şeyi Türk milleti yaptı' diyen bir liderle karşı karşıyayız. Mustafa Kemal Atatürk, asla ben dili kullanmayan bir liderdir. Bu müthiş bir özelliktir" diye konuştu.

İNSAN HAKLARININ GÜVENCESİ DEMOKRATİK DEVLET

Av. Muhammet Emin Erdemli, konferans programında yaptığı konuşmada, "İnsan haklarına saygı, çağdaş devlet için mihenk taşıdır. Demokratik ve sosyal devlette insan onuru, hukuk devletinde insan haklarına saygı ile temellendirilmiştir. İnsan haklarına saygı niteliğinin, Türkiye Cumhuriyeti için esaslı bir konu olduğunu görürüz. Böylece insan, insan onuruna yaraşır bir yaşamı demokratik bir cumhuriyette insan hakları güvencesiyle elde edebilir" dedi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN MÜCADELE

Semih Akça, 'Spinoza'nın İfade Özgürlüğü Savunusu' başlıklı sunumunda, "Tarihte düşüncelerini özgürce ifade ederken cezalandırılmış, çok sayıda insan vardır. İfade özgürlüğü nedeniyle cezalandırılan isimlerden biri de Spinoza'dır. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanma çalışmalarına rağmen, pes etmeyerek ifade özgürlüğünü savunmuştur. Spinoza'ya göre en iyi devlette insanlar, inançları ya da fikirlerine göre ayrılmaz; düşünceleri ve ifadeleri özgür bırakılır, onlara saygı gösterilir. Çünkü eyleme dönüşmeyen fikirlerin ne topluma ne de ne devlete bir zararı yok. Devlet, fikirleri kısıtlayarak ifade özgürlüğünü insanların elinde almak yerine, özgür bırakmalıdır" diye konuştu.

"ATATÜRK TÜRK KADININA HER ZAMAN GÜVENMİŞTİR"

'Cumhuriyet ve Kadın' konulu konuşmasında Simay Yeşil, Türk kadınının Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadelenin, haklarını kazanmasında bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına her zaman güvenmiş ve hak ettiği yerlere gelebilmesi için öncü hareketlere imza atmıştır. Yeni kurulan devletin temel değerleri ile özdeşleşen ve Cumhuriyet kadını olarak adlandırılan kadın imajını oluşturmak için çaba harcamıştır. Cumhuriyet kadınını, toplumun temel değerlerini anlayan, buna göre bilinçlenmiş ve cinsiyet eşitliği konusunda erkeklerle aynı eğitimi almış bireyler olarak görmüştür. Bu Cumhuriyet kadını imajını yerleştirmek için devrimlerini gerçekleştirmiştir" dedi.

FELSEFE ATÖLYELERİNE BÜYÜK İLGİ

OMÜ Felsefe Bölümü'nden Prof. Dr. Hasan Aydın ve Oğuzhan Uyar'ın eşliğinde gerçekleştirilen felsefe atölyesi, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Atölye çalışmalarında felsefenin tarihsel gelişimi hakkında bilgi verilirken, soru cevap yöntemi ile felsefi düşünme teknikleri uygulandı. Çalışmada, günlük hayatta insan davranışlarına yön veren düşüncelerin felsefi karşılığı irdelendi. Yağmur Dağlıoğlu ile Samet Burak Dağlıoğlu'nun "Çocuklar İçin Uygulamalı Felsefe Atölyesi ve Yüz Boyama Etkinliği'nde" etkinliğinde minikler, eğlenceli aktivitelerle felsefi düşünme yöntemlerini öğrendiler.

AÇIK HAVA SİNEMA KEYFİ

Lozan Park'ta düzenlenen programda vatandaşlar, açık havada sinema keyfi yaşadı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın başrolünü oynadığı, 1981 yapımı 'Öğretmen Kemal' filmini, vatandaşlarla beraber izledi.

İdealist bir öğretmenin görev için gittiği okulda karşılaştığı sorunları anlatan filmde, seyirciler duygusal anlar yaşadı.