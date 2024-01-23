Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Kent Genelinde Önemli Çalışmalara İmza Attı

Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, "Tertemiz Atakum İçin" sloganıyla 2019'dan bugüne kent genelinde titizlikle yürütülen önemli çalışmalara imza attı. 7 gün 24 saat esasıyla çalışan ekipler, Atakum'un temizliği için yoğun mesai harcadı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 265 bin 121 kilogram çöpü Atık Toplama Merkezi'ne ulaştırdı. Ekipler aynı zamanda Atakum'un yeni kurulan mahallelerinde devam eden inşaat çalışmaları veya konutlarda gerçekleşen tadilatlar sırasında ortaya çıkan molozlar ile kent genelindeki park ve sokaklarda yapılan budamalar sonrasında oluşan ağaç atıklarıyla da mücadele ederek yıl boyunca 22 bin 462 kamyon atığı bertaraf etti.

HİJYEN TİMİ SAHADA

İlk defa 2020 yılının Mart ayında Türkiye'de görülen ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde Atakum Belediyesi Hijyen Timi kent genelindeki çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekipler tarafından 680 iş yeri, 420 kamu kurumu aracı, 564 park ve meydan dezenfekte edildi. 21 bin 922 sokak cadde, sokak ve bulvar başta olmak üzere; 3 bin 105 ibadethane ve 5 bin 718 okul yıkandı.

DOĞA DOSTU KONTEYNER DÖNEMİ

Atakum Belediyesi ekipleri, kentteki çöp konteynerleriyle ilgili de önemli çalışmalar yaptı. 2019'dan bugüne Atakum'da 11 bin 986 konteyner tamir edildi. Atakum'da ilk defa kullanılmaya başlanan 112'si doğa dostu yer üstü çöp konteyneri olmak üzere toplamda bin 743 yeni çöp konteyneri ihtiyaç duyulan alanlara konumlandırıldı.

GERİ DÖNÜŞÜMDE İVME

Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ise, kent genelindeki geri dönüşüm çalışmalarına ivme kazandırdı. 2019 yılından bugüne 23 bin 650 kg ambalaj, 320 bin 750 kg bitkisel atık yağ, bin 303 kg pil, 40 kg elektronik atık, 400 kg atık ilaç toplanarak geri dönüşümü veya bertarafı sağlandı.