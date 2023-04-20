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Atakum Belediyesi, Ramazan Ayı Boyunca Depremzedeler İçin Dayanışma Sofraları Kurdu

Atakum Belediyesi, Ramazan Ayı Boyunca Depremzedeler İçin Dayanışma Sofraları Kurdu

Yerel Haberler

Atakum Belediyesi, Ramazan ayı boyunca depremzede aileler ve gönüllülerin katıldığı üç iftar programı düzenledi. Kurulan dayanışma ve kardeşlik sofralarında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Atakum Belediyesi, Ramazan ayı boyunca depremzede aileler ve gönüllülerin katıldığı üç iftar programı düzenledi. Kurulan dayanışma ve kardeşlik sofralarında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Atakum Belediyesi ekipleri, depremzede aileler ve belediyenin dayanışma faaliyetlerin katkı sunan gönüllülerle iftar programları düzenledi. Atakum Belediyesi Düğün ve Nikah Salonlarında kurulan dayanışma sofralarında çok sayıda depremzede aile ve gönüllü buluştu.

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Kaynak: ANKA / Yerel

Yerel Haberler

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