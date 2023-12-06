Atakum Belediyesi Öğrencilere ve Esnafa Sıcak Çorba Dağıtıyor

Atakum Belediyesi ekipleri, kış soğuklarının kendini hissettirmesiyle öğrencilere ve esnafa sıcak çorba ve poğaça dağıtım çalışmalarına başladı. Dağıtımlar Atakum'un çeşitli noktalarında devam edecek.

Kış soğuklarının kendini hissettirmesiyle Atakum Belediyesi ekipleri, öğrencilere ve esnafa yönelik sıcak çorba ve poğaça dağıtım çalışmalarına başladı.

Atakum Belediyesi ekipleri ve gönüllü gençler, soğuk havanın kendini hissettirmesiyle kolları sıvadı. Turgut Özal Öğrenci Yurdu önünde ve Mimarsinan Pazarı'nda sıcak çorba ile sıcak poğaça ikramı yapan ekipler öğrencilerin ve esnafın içini ısıttı. Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi Kütüphanesi'nde sabah saatlerinde ders çalışmaya başlayan öğrencilere de taze ve sıcak poğaça ulaştırıldı. Uygulamanın çok değerli olduğunu belirten öğrenciler ve pazar yeri esnafı Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'ye ve Atakum Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Sıcak çorba ikramının Atakum'un çeşitli noktalarında özellikle esnaf ile öğrenci yoğunluğu olan yerlerde devam edeceği bildirildi. - SAMSUN