Atakum Belediyesi'nin Evde Destek Hizmetleri Birimi Faaliyete Devam Ediyor

Atakum Belediyesi tarafından 65 yaş üzeri ve dezavantajlı vatandaşlara yönelik 2021 yılında faaliyete geçirilen Evde Destek Hizmetleri Birimi çalışmalarına devam ediyor.

Atakum Belediyesi tarafından 65 yaş üzeri ve dezavantajlı vatandaşlara yönelik 2021 yılında faaliyete geçirilen Evde Destek Hizmetleri Birimi çalışmalarına devam ediyor.

Atakum Belediyesi'nin pandemi döneminde hizmete açtığı Evde Destek Hizmetleri Birimi, 65 yaş üzeri ve dezavantajlı vatandaşlara dayanışma eli uzatmaya devam ediyor. Belediyenin uzman kadrosu, vatandaşlara psiko-sosyal destek, evlerinde temizlik, kişisel bakım ve teknik destek konularında hizmet veriyor.

152 KEZ PSİKOLOJİK DESTEK VERİLDİ

Belediye ekipleri tarafından 1 Ocak ile 31 Nisan 2023 tarihleri arasında 4 ayda toplam 369 kez temizlik hizmeti verilirken vatandaşlar 152 kez psikolojik destek, 98 kez de kuaförlük hizmeti aldı. 4 ay boyunca 40 kez cami temizliği yapılırken 3 kez de çıkan yangınlar sonrasında vatandaşlara temizlik desteği verildi.