Atakum Belediyesi'nin Çocuklara Yönelik "Dolu Dolu Yaz Programı" Devam Ediyor

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi ve Gülmek İyileştirir Derneği iş birliğiyle 7-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik “Dolu Dolu Yaz Programı” düzenleniyor.

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi ve Gülmek İyileştirir Derneği iş birliğiyle 7-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik "Dolu Dolu Yaz Programı" düzenleniyor.

Atakum Belediyesi'nin "Dolu Dolu Yaz Programı" etkinliğinde çocuklara yönelik psikologlar eşliğinde verilen eğitimlerin yanı sıra eğlenceli oyunlar da yer alıyor. 28 Ağustos Cuma günü Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nde başlayan program, ikinci haftasında Gülmek İyileştirir Derneği'nde devam etti.

Gülmek İyileştirir Derneği'ndeki son programda; çocuklar psikologlar eşliğinde mahremiyet eğitimi aldı. Psikolog Özge Kaplan Dilber, farkındalık yaratmak ve mahremiyet bilinci oluşturmak amacıyla miniklere önemli bilgiler verdi. Gülmek İyileştirir Derneği yetkilileri de çocuklarla, yaratıcı düşünme becerisini geliştirici scamper çalışması yaptı.

Etkinlikler dizisi; 11 Ağustos'ta Özgecan Danışma Merkezi'nde, 18 Ağustos'ta ise Doğa'nın Çocukları Akademisi'nde (DOÇAK) 10: 30-12: 00 saatleri arasında devam edecek.