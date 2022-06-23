Atakum Belediyesi'nden açık hava tiyatro gösterisi - Haberler

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Atakum Belediyesi'nden açık hava tiyatro gösterisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Atakum Belediyesi'nden açık hava tiyatro gösterisi

Samsun Atakum ilçesinde 25-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 'Direklerarası 2021' açık hava tiyatro oyunu, ilçenin dört farklı noktasında sahnelenecek.

Samsun Atakum ilçesinde 25-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 'Direklerarası 2021' açık hava tiyatro oyunu, ilçenin dört farklı noktasında sahnelenecek.

Atakum Belediyesi ve Karpuz Sanat iş birliği ile sanatseverler açık hava tiyatro gösterisinde bir araya geliyor. Ünlü oyuncu Cengiz Küçükayvaz'ın yönettiği ve oyuncuları arasında yer aldığı müzikli tiyatro oyunu 25-26-27-28 Haziran tarihlerinde Atakum'un dört farklı noktasında sahnelenecek.

Atakum Belediyesi'nden yapılan duyuruda, "Direklerarası 2021 adlı eser ilk olarak 25 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Yenimahalle Mahalle'de bulunan Atakum Belediyesi AtaÇocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi bahçesinde sahnelenecek. Ardından 26 Haziran Pazar günü 21.00'de Denizevleri Mahallesi'nde sahil bölümünde bulunan amfi tiyatro alanında, 27 Haziran Pazartesi günü 21.00'de Pelitköy Toplu Konutları'nda son olarak da 28 Haziran Salı günü 21.00'de Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi yanında tiyatro severlerle buluşacak" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cengiz Küçükayvaz Samsun Yerel Haberler

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