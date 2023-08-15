Atakum Belediyesi'nden 27 Noktada İnternet Hizmeti

Atakum Belediyesi ile Vodafone Türkiye tarafından hayata geçirilen proje ile kent genelinde 27 noktada ücretsiz ve kotasız Wi-Fi hizmeti verilmeye başlandı.

Atakum Belediyesi ile Vodafone Türkiye tarafından hayata geçirilen proje ile kent genelinde 27 noktada ücretsiz ve kotasız Wi-Fi hizmeti verilmeye başlandı.

Atakum Belediyesi ile Vodafone Türkiye tarafından hayata geçirilen proje ile kent genelinde 27 noktada, ücretsiz ve kotasız internet hizmeti veriliyor. Sunulan hizmetle vatandaşlar, özellikle açık alanlarda ve parklarda dijital teknolojiden güvenli bir şekilde faydalanabiliyor.

Proje kapsamında Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ve beraberindeki heyet, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, ortak yürütülen proje konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Deveci, Kestioğlu ve beraberindeki heyete çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Hızla dijitalleşen bir dünyada internet kullanımı,vazgeçilmez bir ihtiyaç haline geldi. Bilgiye anında erişim ve çalışmalarımızı yer ve zamandan bağımsız internet üzerinde yapabilme kolaylığı son derece önemli. Projemize her yaş grubundan vatandaşımız ve özellikle de gençlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Hizmet, gençlerimize ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı da sunuyor. Ücretsiz wi-fi hizmetimizi, kısa sürede Atakum'da daha fazla alana yayacağız."

Atakum'da ücretsiz internet hizmetinin verildiği noktalar ise şunlar:

"Atakum Belediye Binası, Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi, Özgecan Kadın Danışma Merkezi, Altınkum Sosyal Tesisleri, Aziz Sancar Spor Tesisi, Aqua Park, Down Kafe, Lozan Park, Banda Aceh Parkı, Ömer Halisdemir Parkı, Yaşam Park, Çakırlar Korusu, Atakum Belediyesi Evlendirme Dairesi, Düğün Salonu, Kültür Sanat Merkezi, Belediye Bahçesi, Cumhuriyet Parkı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ve Spor Tesisi, Şehit Uzman Çavuş Gökhan Bayram Parkı, Kent Meydanı ve Emek Park, Doğa Park, Çobanlı Kavşağı ATM Parkı,Tünel Park 1,Tünel Park 2, Dost Park, AtaTohum Parkı, Hayrettin Karaca Rekreasyon Alanı."