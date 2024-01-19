Atakum Belediyesi, işitme engellilere Türk İşaret Dili tercümanıyla destek sağlıyor

Atakum'un engelliler için erişilebilir bir kent olması adına birçok farklı alanda çalışma yapan Atakum Belediyesi, Samsun'da yerel yönetimler arasında ilk ve tek olarak sağır bireylerin günlük hayatlarını kolaylaştıran Türk İşaret Dili tercümanı ile aylık 800'ün üzerinde görüntülü çağrıya cevap veriyor.

Göreve geldiği günden itibaren özellikle engellilere yönelik projeleriyle dikkat çeken Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Atakum'un tüm engelliler için erişilebilir bir kent olması adına çalışmalarını sürdürüyor. Belediye bünyesinde istihdam edilen Türk İşaret Dili tercümanı ile işitme engelli bireylere, toplumsal hayatta ihtiyaç duydukları çeviri başta olmak üzere birçok alanda destek vermeye devam ediyor.

SAMSUN'DA TEK

Bir işitme engelli bireyin ihtiyacı olabileceği tüm alanlarda destek sağlayan Atakum Belediyesi, nikah, sağlık hizmetleri, eğitim, cenaze gibi hayatın akışındaki anlarda Türk İşaret Dili tercümanıyla hizmet veriyor. Aylık 800 görüntülü çağrıya cevap veren Atakum Belediyesi'nde görevli Türk İşaret Dili Tercümanı Tugay Kurtgözlü, işitme engelli bireylere yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kurtgözlü, "Samsun'da tek Türk İşaret Dili Tercümanı bulunduran belediyeyiz. Göreve geldiğimiz günden beri ortalama 50 bin civarında farklı konuya katkı sağladık. Bu konuya, aynı toplumu paylaştığımız fakat bilgiye erişim hakkı konusunda imkanlardan daha az faydalanan işitme engelli toplumun erişim hakkını güvenceye almak olarak bakıyoruz" dedi.

HAYATIN HER ANINA DESTEK

İşitme engelli bireylerin günlük hayatlarında ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olduklarını kaydeden Kurtgözlü, şöyle devam etti:

"Düşünün, en basit örnekle hastaneye giden işitme engelli bireyin yanında onu çevirecek kimse yoksa veya işaret dili bilmiyorsa biz burada devreye giriyoruz. Gerektiği yerde fiziken bulunarak, gerektiği yerde ise görüntülü olarak destek sağlıyoruz. Bu hizmeti sağlarken, dünyada otoritelerce uygulanması uygun görülen standartlarda hizmet vermeyi önemsiyoruz. Burada kritik noktalardan birisi şu, sağlık kurumlarına başvuran bir işitme engelli eğer Türk İşaret Dili tercümanı yoksa tanı dahil, tedavinin birçok aşamasında sorun yaşıyor. Tercüman eşliğinde ise bu sorunların hiçbirine takılmadan tam olarak tedaviyi öğrenmiş oluyor. İşitme engelli bireyler yazışarak iletişim kuramıyor. Çünkü Türk İşaret Dili'nin kendine özgü bir gramer yapısı var. Türk İşaret Dili'ni anadil olarak almış bireyler, Türkçe yazı dilini anlamakta çok zorlanıyorlar. Bu sebeple işitme engellilere tercümanlık hizmeti sağlanması hem 'Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi' hem de erişilebilirlik açısından çok büyük önem taşıyor."

ÜCRETSİZ TÜRK İŞARET DİLİ DERSLERİ

Atakum Belediyesi personeli başta olmak üzere, talep eden kurumlara ve kişilere ücretsiz Türk İşaret Dili dersleri verdiğini ve çevrimiçi olarak kurulan Samsun'un ilk İşaret Dili Akademisi ile de daha fazla insanın Türk İşaret Dili öğrendiğini belirten Kurtgözlü, "Belediye olarak yurttaşlarımızı bu konuda bilgilendirmek bizler için gurur verici. Bizlere bu yönde yaptığımız her çalışmada destek veren Atakum Belediye Başkanımız Cemil Deveci'ye teşekkür ederim. Erişimin bir hak olduğu bilinciyle, çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.