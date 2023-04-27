Atakum Belediyesi Ekipleri Taş Parke Çalışmalarını Sürdürüyor

Atakum Belediyesi, sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürüttüğü kilitli taş parke çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Atakum Belediyesi, sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürüttüğü kilitli taş parke çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin ihtiyaç duyulan sokaklarında kilitli taş parke çalışmalarını sürdürüyor. Her gün bir başka sokakta devam eden çalışmalar sonrasında sokaklar modern ve estetik görünüme kavuşuyor.

ULAŞIM AĞI GÜÇLENİYOR

Kentin ulaşım ağının güçlendirilmesi ve yaya kaldırımlarının güvenli hale getirilmesi için çalışan ekipler, Mevlana ve Taflan Merkez Mahallesi'nde de çalışmalarını gerçekleştirdi. Kullanım kolaylığı ve estetik yapısıyla kentin sokaklarında geniş kullanım alanına sahip kilitli taş parke döşeme çalışması yapan ekipler, ihtiyaç duyulan sokaklarda önce kaldırım ardından da yol çalışması gerçekleştiriyor. Yayaların güvenli bir şekilde kullanabileceği kaldırımlar oluşturulduktan sonra da araçlara rahat sürüş sağlayacak kilit taş parkeler sokaklara tek tek döşeniyor. Kısa sürede saha çalışmalarını tamamlayan ekipler yolu yeni haliyle tekrar kullanıma açıyor.