Atadan kalma yöntemle yapıyor siparişlere yetişmek için zamanla yarışıyor

Aydın'ın Köşk ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçeleri arasında kalan Mendegüme Bölgesi'nde soğuk demircilikle hayatını sürdüren Hüseyin Günenç, atadan kalma yöntemle yaptığı tarım alet ve ekipmanları ile teknolojiye meydan okuyor.

Aydın'ın Köşk ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçeleri arasında kalan Mendegüme Bölgesi'nde soğuk demircilikle hayatını sürdüren Hüseyin Günenç, atadan kalma yöntemle yaptığı tarım alet ve ekipmanları ile teknolojiye meydan okuyor. Eski usul soğuk demircilik ile yapılan el aletlerinin daha dayanıklı ve kullanışlı olması nedeniyle yoğun ilgi gördüğünü belirten Günenç, siparişlere yetişebilmek için adeta zamanla yarışıyor.

Türkiye'nin en verimli tarım arazilerine sahip Ege Bölgesi'nde ovalarda tarımsal üretim tamamen teknolojik imkanlarla sürdürülürken kestane, incir ve zeytin üretiminin merkezi konumundaki Aydın Dağları'nda ziraat halen insan ve hayvan gücüyle devam edince tarım aletleri de genellikle zanaatkarların ellerinde üretiliyor. Atalardan kalma yöntemle halen demiri işleyerek büyük bir ustalıkla sanata dönüştüren ve yaptığı tahra, balta, çapa, saban demiri, orak gibi tarım aletleri ile ekmeğini kazanan Hüseyin Günenç, atalardan kalma yöntem ile teknolojiye meydan okuduklarını söyledi.

Kişiye özel üretim yapılıyor

Bilgisayarlı makinelerin sadece seri üretim yaptığını ancak kendisinin arazinin yapısına ve kişinin durumuna özel üretim yaptığını belirten Günenç, "Atalarımız 'Alet işler el övünür' demiş. İnsan gücüyle yapılan tarım işi vücudu yoran en zor uğraşların başında gelir. Bu nedenle bizler bir çapa, tahra yaparken kişinin cüssesine uygun olmasına da önem veririz. Teknoloji geliştikçe zanaatın değeri artıyor. Pek çok yerde seri üretim yapılmasına rağmen bizim işler her geçen gün artıyor" diyerek atadan kalma yöntemlerle siparişlere yetişmek için zamanla yarıştığını söyledi. - AYDIN