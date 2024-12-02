Atabarı Kayak Merkezi Yeni Sezona Merhaba Dedi

Artvin'de kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Atabarı Kayak Merkezi, yeni sezonda kayak severlere hizmet vermeye başladı.

Artvin'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Atabarı Kayak Merkezi, kış sezonuna "Merhaba" dedi. 90 santimetre kar kalınlığına ulaşan merkez, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Artvin şehir merkezine 18 kilometre mesafede, 2 bin 200 metre rakımdaki Mersivan Dağı'nda yer alan Atabarı Kayak Merkezi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet veriyor. Kar yağışıyla birlikte pistlerin hazırlanmasının ardından, tesis kayak severlerin kullanımına sunuldu. Bin 300 metre uzunluğundaki iki pist, farklı zorluk derecelerine göre tasarlanmış durumda. Bölge, hem amatör hem de profesyonel kayakçılar için ideal bir seçenek sunuyor.

"Türkiye'de kayak sezonu Artvin'de başlar, Artvin'de biter"

Sezonun ilk gününde Atabarı Kayak Merkezi'ni dolduran ziyaretçiler, pistlerde doyasıya eğlendi. Kayak yapanların yanı sıra kızak keyfi süren çocuklar ve eşsiz kar manzarasında fotoğraf çektiren aileler renkli görüntüler oluşturdu. Bölge esnafı da sıcak içecekler ve yöresel lezzetlerle misafirlere hizmet verdi.

Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Başköylü, yeni kayak sezonu ile "Atabarı Kayak Merkezi'miz bu yıl da kayak severlere kapılarını açtı. Şu an pistlerde yaklaşık 90 santimetrelik kar var ve tüm tesislerimiz hazır. Geçen yıla göre daha yoğun bir sezon bekliyoruz. Türkiye'de kayak sezonu Artvin'de başlar ve Artvin'de biter, bu bizim sloganımız oldu. Geçen yıl 23 Nisan'da bile kayak yaparak sezonu kapattık. Bu yıl da aynı başarıyı hedefliyoruz" bilgisini paylaştı.

Öte yandan, kayak tutkunları özel araçları ile çıkabildikleri Atabarı Kayak Merkezi'nde günlük kayak kiralamaya 450 TL ve telesiyeje 150 TL olmak üzere toplam 600 TL ödeyerek kayak yapabiliyor. - ARTVİN