Ata toprağı Silivri'ye ulaştı

SİLİVRİ, İSTANBUL (İHA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınarak Samsun'a götürülmek üzere yola çıkarılan toprak ve Türk bayrağı Silivri'ye ulaştı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve Türk bayrağını taşıyan sporcular Silivri'ye ulaştı. Samsun'a gitmek üzere Selanik'ten yola çıkan sporcuları Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve protokol üyeleri karşıladı. İlçe Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Tolga Toğan "Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu aziz bayrağı ve toprağı, Selanik'ten Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün doğduğu topraklardan buraya getiriyorsunuz ve buradan devam edeceksiniz. Biz bu aziz Bayrak ve toprağı Sizlere tevdi etmekten gururluyuz. Sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Allaha emanet olun" dedi. Yapılan konuşmaların ardından Ata toprağı ve Türk Bayrağı sporculara teslim edildi. Sporcular 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Atakum'da olacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel