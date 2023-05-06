Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Oğan: "Türk milliyetçilerinin adayı Sinan Oğan'dır"

KARS - Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Türk milliyetçilerinin adayının Sinan Oğan olduğunu belirtti.

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Sinan Oğan, Karslılarla buluştu. Erzurum'dan Kars'a gelen Oğan, ilk önce Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya geldi. Esnafı iş yerinde ziyaret eden Oğan, esnaftan 14 Mayıs seçimlerinde destek istedi.

Sinan Oğan, daha sonra Kazımpaşa Caddesi'ne geçti. Oğan'ı burada vatandaşlar ellerinde bayraklarla karşıladı. Kazımpaşa esnafını da ziyaret eden Oğan, kalabalığa seslendi.

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, "İmza aşamasını geçtik, Türkiye'deki 4 Cumhurbaşkanı adayından 1'isi Karslıdır, hemşehrinizdir, evladınızdır. Şimdi sıra sizde, bu coğrafyanın zorluklarını biliyorsunuz, bu coğrafyadan çıkıp bu noktalara gelmenin ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz. Sinan kardeşiniz çalıştı, çabaladı, tehditlere boyun eğmedi, Sinan Oğan'ı hayatıyla tehdit ettiler vazgeçmedi, ihraç ettiler geri durmadı. Sinan Oğan dedi ki, Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağım" dedi.

Oğan, "Bu seçimlerde bazıları diyor ki, Sinan Oğan'ın şansı yok. Bana bugün gelen anketlerde yüzde 12'yi geçen bir Sinan Oğan, hızla yükselirken, biz diğer adayları geride bırakacağız. 2'nci tura biz kalacağız. 2'nci turda kazanma şansı yüksek olan aday Sinan Oğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlerin 2'nci tercihi Sinan Oğan'dır. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin 2'nci tercihi Sinan Oğan'dır. Muharrem İnce'ye oy verenlerin 2'nci tercihi Sinan Oğan'dır. Ancak Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin, Karslıların tercihi Sinan Oğan'dır" diye konuştu.

Oğan, daha sonra kalabalıkla birlikte Andımızı okudu. Oğan, Kars'tan ayrılarak Iğdır'a geçti.