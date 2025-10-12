At Nalından Sanat: Düzce'de Murat Seyok'un Başarılı Projesi

Düzce'de at çiftliği ve restoran işletmeciliği yapan Murat Seyok, çocukluktan kalma at nalı hobisini sanata dönüştürerek dekoratif ürünler üretmeye başladı. Talebe yetişemeyen Seyok, hikayesiyle de dikkat çekti.

Düzce'de 25 yıldır at çiftliği işleterek hem turizme katkı sağlayan hem de geleneksel kültürü yaşatan Murat Seyok, çocukluğunda başladığı hobisini dikkat çeken bir sanata çevirdi. Hem kendi işletmesinde hem de çeşitli yerlerdeki işletmelerde veya Cumhurbaşkanlığı, Gazi ve TBMM'de koşan atlardan çıkan nalları toplayan Seyok, çocukluk hobisini geri dönüşüm malzemeleri ile sanata dönüştürdü.

"İnsanlar çok sevdi"

Köy kökenli olan herkesin evlerinde at nalı olduğunu vurgulayan Murat Seyok, "Benim hobim eski at nallarını değerlendirmektir. Çocukluğumuzdan beri evimizde at olduğu için evlerimizin duvarlarında at nalı vardı. Köylerde bir şekilde evlerde at nalı vardır. Burada bir işletme açtık ve dekor ihtiyacı duyduk. Bu dekor ihtiyacı için at nalı çalışması yapmak istedik. Zamanla geliştirerek otantik bir ürün ortaya çıktı. İnsanların da bu hoşuna gitti. Bu üründe yaptığımız şeyin özelliği ise at nalı hariç kalanların hepsi geri dönüşüm ürünleri. Boncukları Ege Bölgesi'nden alıyorum. Eski cam ocaklarında Etiyopyalı ustaların yaptığı ürünler boncukları kullanıyorum. At nalları bir dönem atın ayağında kullanılıyor. Belli bir süre sonra bunlar aşınıyor. Daha sonra çöpe atılmak yerine değerlendirilmesi için böyle bir şey yapıyoruz" şeklinde konuştu.

At nalının dekoratif yolculuğu dikkat çekti

Atların ayağına takılan nalın hikayesinin dikkat çektiğini belirten Seyok, "Taş devrinden tunç devrine geçince demiri işleyen insanlar çok saygın, bugünün sanayicileri gibi görülüyormuş. Demir kullanarak insanoğluna bir katma değer oluşturuyorlar. Eskiden kağnıların tekerlerinde demir yoktu. Tekerler bir süre sonra aşınır veya kırılırdı. Tekerin ömrünü uzatmak için etrafına demir döndürülürdü. Zırh yaparak bir savaşçının ölmesini engelliyorlardı. Okun ucuna bir metal koyarak daha etkili olmasını sağlıyorlardı. Atın ayağına nal çakarak atın menzilini uzatıyorlardı. Atın menzili uzayınca göçler, insan hareketliliği başladı. Bunların tamamında metal var. Bugün Orta Asya'dan geldik diyorsak bunların üzerinde geldik. Buradan Viyana'ya gidildiyse de bunlar sayesinde gidildi. Yani bir at nalı olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Biz de bu düşünce ile at nalından dekor üretimi yapmaya başladık. Vatandaşların da ilgisi çok oldu. At nallarını toplayıp özenle dekoratif ürün haline getirip vatandaşların beğenisine sunuyoruz" dedi.

Murat Seyok'un yaptığı birbirinden güzel nallar dünyanın her tarafından talep görüyor. - DÜZCE