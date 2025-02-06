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Asrın Felaketinin 2. Yıl Dönümünde Hatay'da Sessiz Yürüyüş

Asrın Felaketinin 2. Yıl Dönümünde Hatay'da Sessiz Yürüyüş
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Kahramanmaraş merkezli depremin 2. yıl dönümünde Hatay'da binlerce vatandaş sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Depremde hayatını kaybedenler anıldı.

Asrın felaketinin 2'nci yıl dönümünde Hatay'da bir araya gelen binlerce vatandaş sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin üzerinden tam 2 yıl geçti. Asrın felaketinin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da yaklaşık 25 bin insan vefat etmiş ve binlerce konut zarar görmüştü. Depremin yıl dönümünde Antakya ilçesinde bir araya gelen binlerce vatandaş sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından Köprübaşı mevkiinde toplanılmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Asi Nehri'ne karanfil bırakmasıyla program sona erdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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