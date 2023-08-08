Asrın depreminde görev alan personele psikososyal destek

Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından valilik koordinesiyle deprem bölgesinde görev alan personeller için Afetler Sonrası Çalışana Psikososyal Destek Çalıştayı gerçekleştirildi. Düzenlenen çalıştayın Türkiye'de ilk olma niteliği taşıdığı ifade edildi.

Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrasında görev alan personel için Afetler Sonrası Çalışana Psikososyal Destek Çalıştayı düzenledi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Lavanta Tepesi Otel'de düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Çalıştaya depremde aktif görev yapan kamu personeli ve il müdürleri katıldı.

"Bu çalıştayın 2 çıkış noktası var"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mukaddes Kılınç, "Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz ülke çapında benzeri yapılmamış olan bu çalıştayın bizi heyecanlandırdığını belirtmek isterim. Heyecanlıyız çünkü psikososyal destek çalışmalarına çalışanın gözüyle bakarak bundan sonraki sürece olumlu bir katkı sunacağımızı düşünüyorum. Bu çalıştayın 2 çıkış noktası var. Asrın felaketi olarak adlandırılan 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem bize afetler sonrası psikososyal desteğin önemini bir kez daha gösterdi. Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı olarak 13 paydaş kuruluşla yürüttüğümüz ve sekretaryasını üstlendiğimiz psikososyal destek faaliyetlerinde afetten etkilenen vatandaşlarımıza daha nitelikli hizmet verebilmek için bakanımızın da talimatı ile görev alan personelin ihtiyaçlarını tespit etmek ve onları güçlendirmek bizim için elzem bir konuydu" şeklinde konuştu.

"Gittiğimizde orada tam bir yıkım ile karşılaştık"

Deprem ilk gününde bölgeye giderek ve depremden etkilenen bir çok yerde aktif bir şekilde görev alan Burdur İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Sırrı Şenbayram ise deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı. Şenbayram, "Bizim ilk gittiğimiz yer Kırıkhan Devlet Hastanesiydi. Gittiğimizde orada tam bir yıkım ile karşılaştık. Hastanenin zaten önemli bir kısmı kullanılmıyordu. O yüzden bizim personelimiz oraya gidip orayı toparlamaya çalıştı ama hastane çalışanlarında çoğu vefat etmiş, yöneticilerinde birinci dereceden yakınları kaybolmuştu. Çalışacak durumda değillerdi. Biz öncelikli olarak hızlıca orayı toparladık. Orayı toparladıktan sonra önce Hatay merkeze oradan da Defne ilçesine geçtik. Antakya'da beni en çok etkileyen görüntü enkazların üzerinde fikir olarak birbirine son derece ters sivil toplum örgütlerindeki insanların omuz omuza orada enkazlarda çalıştıklarını gördüm. Milletimizin kriz anında bu tip felaketlerde nasıl birlikte ve bütün olduğunu görebildiğimizi, bu farklılıkları da kabul edebildiğimizi gösteren bir görüntüydü bu. Bu beni çok etkiledi" dedi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş'tan eleştirilere sitem

Deprem sonrasında ilk olarak Defne ilçesinin ardından da Hatay'ın koordinatör Valisi olarak görev yapan Burdur Valisi Ali Arslantaş ise büyük bir özveri ile çalıştıklarını ancak bazı kötü niyetli insanların, medya üzerinden yapılan bu çalışmaları sabote etmeye çalıştığını söylediği konuşmasında, "Bu çalıştayda afet bölgesinde çalışanların yeniden hayatın rutinine, çocuklarına, hafta sonu pikniğine, müdürüyle, mesai arkadaşıyla didişmesine yeniden ulaşabilmesi için bu çalıştayı önemsiyorum. Hatay'da Cumhurbaşkanımız ile karşılıklı temelini attığımız hastane vardı. Hepiniz televizyonda izlediniz. Memlekette de meşhur oldu bu sayede. Temel atmak demek bir işin başlangıcı demektir. 300 yataklı bir hastane yapılıyor. Bu arada o hastanenin ekipmanlarını da Burdur'dan götürdük. Bizim yeni devlet hastanesinin açılışı mart ayında olacaktı. Böyle bir olay olunca oranın ekipmanlarını Hatay'a gönderdik. Öyle olunca bizim hastanenin açılışı da eylül ayına kaldı. Toplam 25 günü hafriyat olmak üzere 47 günde hastane bitti. Hani bize 'Arı kovanı yapıyor, çok çabuk yaparlar küçücük bir yer' demişlerdi. 300 yataklı hastaneyi bitirdik. 'Koca koca adamlar oraya buraya beton fışkırtıyor' diyenler 'Yanlış yapmışız, aslında öyle değilmiş' de diyebilmelilerdi" diyerek sitemde bulundu.

Çeşitli sunumlar ve oyun gerçekleştirildi

Deprem bölgesinde görev alan İŞKUR İl Müdürü Yunus Emre Akalın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav ve AFAD Müdür V. Levent Köksel de deneyimlerini anlattı. Konuşmalar sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli Sosyal Çalışmacı Ersin Eren ve Psikolojik Danışman Umut Aydoğdu tarafından iletişim oyunu düzenlendi. Oyunda afet bölgesindeki iletişimsizliğin nasıl olduğu anlatılmaya çalışıldı. Afet Yönetim Merkezi Şube Müdürü Süleyman Ilgar tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı sunumu, MAKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Başkanı Prof. Dr. Özlem Tagay tarafından Psikolojik Sağlamlık başlığı adı altında sunum yapıldı. Çalıştayın son bölümünde gurup çalışmaları yapıldı. Kurumların afetlerdeki görevlerini paylaşması, afetlere ilişkin deneyimleri, afetlerin psikolojik etkileri, psikolojik olarak nasıl daha sağlam olabiliriz, Psikososyal destek bağlamında beklentiler ve öneriler başlıkları adı altında guruplar çalışmalarını tamamladı.

Grup çalışmaları sonunda grup moderatörleri çalışmalarındaki sonuçlarını sunum yaparak katılımcılara aktardı. Programın sonunda çalıştaya destek veren katılımcılara teşekkür belgesi takdim edildi. - BURDUR