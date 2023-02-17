ASO Hatay'da 'Konteyner Yaşam Merkezi' kuracak

Ankara Sanayi Odası (ASO), merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'da meydana gelen depremin ardından depremden etkilenen Hatay'da gönderdiği konteynerle 'Konteyner Yaşam Merkezi' kuracak.

Ankara Sanayi Odası, depremden etkilenen bölgede yaraları sarmak için çalışmalarına devam ediyor. Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç öncülüğünde, 40 meslek komitesi başkanının koordinasyonu ile deprem bölgesinde belirlenecek bir alanda 'Konteyner Yaşam Merkezi' kurulması çalışmalarına başlandı. Merkezde, içerisinde yatak, mutfak, duş ve tuvalet bulunan, ısıtma sistemi olan 21 metrekarelik konteynerler oluşturulacak. Ayrıca, yemekhane, çocuk eğitim ve bakım merkezi ve çocuk oyun parkı ve internet ağı gibi sosyal bileşenler de yer alacak. 'Konteyner Yaşam Merkezinde' 300 konteynerin konuşlandırılması planlanıyor.

"Türkiye'de ilk yaşam merkezini biz kurmuş oluyoruz"

Hatay'da kurulacak 'Konteyner Yaşam Merkezi' hakkında açıklamalarda bulunan Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, "Depremin olduğu ilk günden itibaren halkımız acilen gıda ve battaniye yardımı yapacaktır diye düşündük. Bizim yapmamız gereken kalıcı konteyner, yaşam merkezi mutlaka süratle kurmalıyız dedik. Depremin olduğu ilk gün konteyner siparişini verdik. Gelen yardımları görünce bugün itibariyle 300 konteyner yardım yapıldı. Hatay bölgesinde bir bölge tespit ettik. Burada bir yaşam merkezi kurulabilir diye düşündük. Altyapısı Ankara Sanayi Odası tarafından yapılmak üzere yaşam merkezi kurduk. Bugün 32 tırımız yola çıkıyor. Herhalde Türkiye'de ilk yaşam merkezini biz kurmuş oluyoruz. Konteynerlerde 2 tane yatak odası var, ranzalarını koyduk. Mutfağı, tuvaleti, duşu var. İçerisine küçük bir mutfak seti koyduk. Depremzedeler için gıda malzemelerini de dolaplarına yerleştirdik. Yaşam merkezlerinde çocuk oyun alanları, internet ağı olacak. Bir tane revir koyduk, bir doktor ve iki hemşire de gönüllü olarak görev yapacak" dedi. - ANKARA