Üye Girişi
Haberi Paylaş

ASO Hatay'da 'Konteyner Yaşam Merkezi' kuracak

Yerel Haberler

ASO Hatay'da 'Konteyner Yaşam Merkezi' kuracak

Ankara Sanayi Odası (ASO), merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'da meydana gelen depremin ardından depremden etkilenen Hatay'da gönderdiği konteynerle 'Konteyner Yaşam Merkezi' kuracak.

Ankara Sanayi Odası (ASO), merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'da meydana gelen depremin ardından depremden etkilenen Hatay'da gönderdiği konteynerle 'Konteyner Yaşam Merkezi' kuracak.

Ankara Sanayi Odası, depremden etkilenen bölgede yaraları sarmak için çalışmalarına devam ediyor. Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç öncülüğünde, 40 meslek komitesi başkanının koordinasyonu ile deprem bölgesinde belirlenecek bir alanda 'Konteyner Yaşam Merkezi' kurulması çalışmalarına başlandı. Merkezde, içerisinde yatak, mutfak, duş ve tuvalet bulunan, ısıtma sistemi olan 21 metrekarelik konteynerler oluşturulacak. Ayrıca, yemekhane, çocuk eğitim ve bakım merkezi ve çocuk oyun parkı ve internet ağı gibi sosyal bileşenler de yer alacak. 'Konteyner Yaşam Merkezinde' 300 konteynerin konuşlandırılması planlanıyor.

"Türkiye'de ilk yaşam merkezini biz kurmuş oluyoruz"

Hatay'da kurulacak 'Konteyner Yaşam Merkezi' hakkında açıklamalarda bulunan Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, "Depremin olduğu ilk günden itibaren halkımız acilen gıda ve battaniye yardımı yapacaktır diye düşündük. Bizim yapmamız gereken kalıcı konteyner, yaşam merkezi mutlaka süratle kurmalıyız dedik. Depremin olduğu ilk gün konteyner siparişini verdik. Gelen yardımları görünce bugün itibariyle 300 konteyner yardım yapıldı. Hatay bölgesinde bir bölge tespit ettik. Burada bir yaşam merkezi kurulabilir diye düşündük. Altyapısı Ankara Sanayi Odası tarafından yapılmak üzere yaşam merkezi kurduk. Bugün 32 tırımız yola çıkıyor. Herhalde Türkiye'de ilk yaşam merkezini biz kurmuş oluyoruz. Konteynerlerde 2 tane yatak odası var, ranzalarını koyduk. Mutfağı, tuvaleti, duşu var. İçerisine küçük bir mutfak seti koyduk. Depremzedeler için gıda malzemelerini de dolaplarına yerleştirdik. Yaşam merkezlerinde çocuk oyun alanları, internet ağı olacak. Bir tane revir koyduk, bir doktor ve iki hemşire de gönüllü olarak görev yapacak" dedi. - ANKARA

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ankara Sanayi Odası Kahramanmaraş Elbistan Hatay Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title