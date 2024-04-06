Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

ASO Genel Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Cabbar, Dünya Verimlilik Bilimi Akademisi Onur Üyeliği'ne seçildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Verimlilik Bilimi Akademisi, (World Academy of Productivity Science-WAPS) verimlilik konusundaki girişimleri ve çalışmaları nedeniyle Ankara Sanayi Odası Genel Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Cabbar'ı 'Dünya Verimlilik Bilimi Akademisi Onur Üyeliği'ne seçti.

Akademi onur üyeliği, verimlilik alanındaki küresel ölçekte en üst yapı olan Dünya Verimlilik Bilimleri Konfederasyonu'na (WCPS) bağlı Dünya Verimlilik Bilimi Akademisi (World Academy of Productivity Science - WAPS) tarafından bu alanda üstün başarı göstermiş iş insanları ve akademisyenlere veriliyor. Akademi üyeliğine kabul edilenler, hayatlarının önemli bir bölümünü verimlilik artışı yoluyla insani gelişmeye adamış seçkin kişilerden oluşuyor. ASO Genel Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Cabbar ise sanayi sektörlerinin verimliliğini artırmada üstlendiği öncü rol, değişik kamu kurumlarında yapmış olduğu çalışmalar, Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinin hayata geçirilmesindeki rolü ve sanayi kuruluşlarında verimlilik artırma faaliyetleri nedeniyle akademi onur üyeliğine seçildi. Prof. Dr. Cabbar, akademi onur üyelik belgesini video konferans üzerinden yapılan törenle aldı. Cabbar, Dünya Verimlilik Bilimi Akademisi Onur Üyeliği'ne layık görülmekten dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, kendisini aday gösterenlere, seçici kurul üyelerine ve akademi yönetimine teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? 12 Kasım hangi burç? 12 Kasım doğanların burcu nedir? 12 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 12 Kasım hangi burca ait? 11 Kasım hangi burç? 11 Kasım doğanların burcu nedir? 11 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 11 Kasım hangi burca ait?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title