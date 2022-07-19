Aslıhan'ın yüzü, evinin bahçesine yapılan kilit parke taşıyla güldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aslıhan'ın yüzü, evinin bahçesine yapılan kilit parke taşıyla güldü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Aslıhan'ın yüzü, evinin bahçesine yapılan kilit parke taşıyla güldü

Kocaeli'de tekerlekli sandalyesi ile özgürce dolaşamayan bedensel engelli Aslıhan Efe'nin evinin bahçesine, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kilit parke taşı döşendi.

Kocaeli'de tekerlekli sandalyesi ile özgürce dolaşamayan bedensel engelli Aslıhan Efe'nin evinin bahçesine, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kilit parke taşı döşendi.

İzmit ilçesinde yaşayan Aslıhan Efe (17), 'spina bifida' hastası olması sebebiyle yaşamına tekerlekli sandalye ile devam ediyor. Tekerlekli sandalyesi ile toprak yolda özgürce dolaşamayan Aslıhan için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri seferber oldu. Çalışmalara başlayan ekipler, genç kızın evinin bahçesinde kilit parke taşı ve bordür döşendi. Şimdilerde Aslıhan, tekerlekli sandalyesi ile bahçesinde rahatça gezip dolaşabiliyor.

"Aslıhan'ın gözlerindeki ışıltıyı gördüm ya, dünyanın en mutlu insanı ben oldum"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Aslıhan ve ailesini ziyaret etti. Aslıhan'ın özgürce dolaşmasının kendisini mutlu ettiğini söyleyen Büyükakın, "Aslıhan bu bahçede dolaşmak, arka tarafta bulunan kazları ve ördekleri görmek istiyormuş. Bu dileğini bana iletti. Engelli evlatlarımızın dilekleri bizim için adeta emirdir. Onun bu dileğini hemen gerçekleştirdik. Şu anda Aslıhan'ın gözlerindeki ışıltıyı gördüm ya, dünyanın en mutlu insanı ben oldum. Aslıhan kızım elimden tutup bana buraları gezdirdi. Neler yaptığını anlattı. Aslıhan çok pozitif ve dikkatli bir kızımız. Bu evin ve bölgenin idarecisi Aslı, öyle görüyorum. Hiçbir şeyi kaçırmıyor. Aslı'nın hayatını biraz olsun kolaylaştırıp onu sevindirdiysek ne mutlu bize" dedi.

Başkan Büyükakın'ı bahçesinde gezdirerek, gün içerisinde yaptıklarını anlatan Aslıhan, "Evin arkasını gezemiyordum. Şimdi rahatlıkla geziyorum. Çok mutlu oldum. Tahir Başkanım yanımda olduğu için de çok mutluyum" diye konuştu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title