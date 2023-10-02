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Aslanapa Örenköy Ortaokulunda Mevlid-i Nebi programı

Yerel Haberler

Aslanapa İlçe Müftülüğünce Örenköy Ortaokulunda Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirildi.

Aslanapa İlçe Müftülüğünce Örenköy Ortaokulunda Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirildi.

Ören köy Ortaokulunda İlçe Müftüsü Yahya Özen, Örenköy din görevlileri Ensar Karasakal ve Yunus Emre Gündüz'ün katılımıyla düzenlenen program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Program İlçe Müftüsü Yahya Özen'in sohbeti ve ilahilerle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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