Aslanapa'dan Filistin'e Gönül Köprüsü
Aslanapa'da Filistin halkının yaralarını sarmak amacıyla düzenlenen hayır çarşısı açıldı. Kaymakam Sezai Demirci ve diğer katılımcılar, çarşıda yapılan satışları gezip bilgi aldı.
Aslanapa Filistin halkının yaralarını sarmak amacıyla "Aslanapa'dan Filistin'e Gönül Köprüsü" mottosuyla hayır çarşısı açıldı.
Kaymakamlığının koordinesinde Filistin halkının yaralarını sarmak için "Aslanapa'dan Filistin'e Gönül Köprüsü" mottosuyla Ortaca İlköğretim Okulunda düzenlenen hayır çarşısına Kaymakam Sezai Demirci, daire amirleri, muhtarlar, öğrenciler ve veliler katıldı.
Kaymakam Demirci, hayır çarşısında satış yapılan stantları gezip bilgi aldı, emeği geçen herkese teşekkür etti. - KÜTAHYA