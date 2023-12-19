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Aslanapa'dan Filistin'e Gönül Köprüsü

19 Aralık 2023 08:57 Güncelleme: 08:59 Abone Ol

Aslanapa'da Filistin halkının yaralarını sarmak amacıyla düzenlenen hayır çarşısı açıldı. Kaymakam Sezai Demirci ve diğer katılımcılar, çarşıda yapılan satışları gezip bilgi aldı.