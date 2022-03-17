Aslan heykelini Galatasaray Barcelona maçına yetiştirdiler

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde atık metal malzemelerden heykeller yapan Metalart Atölyesi, bu kez bir aslan heykeli yaptı. Heykeli, Galatasaray- Barcelona maçı gününde tamamlayan atölye çalışanları, 1 tonluk heykelin Galatasaray'a uğurlu geleceğine inandıklarını söylediler.

İlçeye bağlı Dereköy Mahallesi'nde yaşayan mimar Mustafa İşeri, kardeşleri Kadir ve Mehmet İşeri ile birlikte işlettikleri Metalart Atölyesi'nde çoğunluğunu araba parçalarının oluşturduğu atık malzemelerden heykeller yapıyor.

Daha önce bukalemun, baykuş, ceylan, balina, örümcek, deniz kaplumbağası gibi hayvan figürlerinin yanı sıra insan figürleri ve çeşitli malzemelerin heykellerini yapan sanatçılar, bu kez koyu Galatasaraylı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in siparişi üzerine 3 aylık çalışmanın sonunda büyük bir aslan heykeli yaptı.

Sanatçılar, bugün tamamladıkları heykelin Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak Avrupa Ligi maçı öncesinde sarı kırmızılı takıma uğurlu geleceğine inandıklarını söylediler.

Mustafa İşeri yaptığı açıklamada heykelin yapımını 3 ayda tamamladıklarını ve son günlerde maça yetiştirmek için yoğun çaba harcadıklarını ifade ederek şöyle dedi:

"Toplam ağırlığı yaklaşık 1 ton. 11 bin tane somundan oluşturduk. Bugün oynanacak Galatasaray - Barcelona maçına yetiştirmek için baya çaba gösterdik. Çok şükür yetişti. Buradan Galatasaray Spor Kulübümüze başarılar diliyorum. İnşallah kazanırlar. Ben, heykelimin uğur getirdiğine inanırım." - MUĞLA