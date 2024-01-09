Adıyaman FAAL Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Adıyaman FAAL Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Adıyaman FAAL Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, basın mensuplarının emek ve özverisi kutlanırken, bir yandan da ülkenin dört bir yanında yaşanan acı olaylara ve doğal felaketlere duyarlılığı yitirilmemesi gerektiğini söyledi.

6 Şubat'ta Adıyaman ve çevresinde meydana gelen deprem, bizleri derinden üzmüş, birçok aileyi yasa boğduğunu dile getiren Başkan İbrahim Aslan, "Bu acı günlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Bu felaket, sadece bir coğrafyayı değil, aynı zamanda basın dünyasını da etkilemiştir. Meslektaşlarımızın kaybı, bizleri derinden sarstı. Onların hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, ailelerine ve meslek camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Gazetecilik, toplumun haber alma hakkını savunurken, aynı zamanda onurlu bir sorumluluktur. Bu zorlu görevde hayatını kaybeden meslektaşlarımızı unutmayacak, onların izinden yürümeye devam edeceğiz. Çalışan Gazeteciler Günü, basın mensuplarının hak ettikleri değeri görmesi, sorumluluklarından dolayı takdir edilmesi gereken bir gün. Ancak unutulmamalıdır ki bu sorumluluklar, meslektaşlarımızın hayatlarını riske atmadan yerine getirilebilmesi için uygun şartların sağlanmasıyla mümkündür. Basın özgürlüğü, demokrasinin temel taşlarından biridir. Bu nedenle, gazetecilerin bağımsızlığı ve güvenliği her zaman ön planda olmalıdır. 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde 6 Şubat'ta şehit olan meslektaşlarımız anısına mevlit okutulacaktır. Mevlit programımızda sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Mevlit programı 10 Ocak Çarşamba günü saat 11: 30 da Yenipınar Cami'sinde okutulacaktır" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN