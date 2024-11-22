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ASKON, Erzurum'da Temsil Gücünü Artırmak İçin Hazırlıklara Başladı

ASKON, Erzurum'da Temsil Gücünü Artırmak İçin Hazırlıklara Başladı
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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Erzurum'da güçlü bir temsil oluşturmak üzere çalışmalarına başladı. Genel Başkan Yardımcısı Volkan Kahraman, ülkenin yedi bölgesinde ve dünyada 100 ülkede temsil edilme hedeflerini vurguladı.

Türkiye'nin yedi bölgesi ve Dünya genelinde yedi kıtada temsil edilen Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum'da güçlü bir temsil için hazırlıklarına başladı.

Erzurum'a ayrı bir önem veriyoruz

Konuya ilişkin ASKON adına açıklamada bulunan Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Kahraman şunları söyledi; "Anadolu topraklarının birikiminden aldığımız güç ve medeniyetimizin temsil ettiği adalet ilkesiyle, "haklı zenginlikler" üretmek için kurulan millet ve vatan sevdasıyla dolu iş insanlarının oluşturduğu bir Sivil Toplum Kuruluşuyuz. Gayemiz Türkiye çapında 13 binden fazla kurumsal üyemizle yarınların güçlü ve müreffeh Türkiye'sini inşa etmektir.

Bu inşa sürecinde elbette yegane gücümüz vatanımıza ve milletimize hizmet aşkı ile tutuşan teşkilat mensuplarımızdır. Bu nedenle ülkemizin yedi bölgesinde 81 vilayetinde, Dünya'nın yedi kıtasında 100 ülkede temsil edilmeyi arzulamaktayız.

Bu gaye için de; ülkemizin çatı ili, Cumhuriyetimizin kurucu şehri ve Türkiye Yüzyılının lokomotif şehri yiğit dadaşların memleketi Erzurum ilimize ayrı bir önem vermekteyiz.

13. Olağan Genel Kurulumuz sonrası oluşan yeni yönetim kurulumuz ile Genel Başkanımız Orhan Aydın riyasetinde teşkilat yapılanmalarımızı güçlendirerek yerelde illerimiz olmak üzere ülkemize ve milletimize sunduğumuz katkılarımızı artırarak devam ettirmekte kararlıyız.

Bu bağlamda ASKON Bayrağını büyük bir onur ile dalgalandırdığımız Erzurum ilimizde ASKON'umuzu çok daha güçlü bir şekilde temsil etmek üzere çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Yeni dönemde birlikte yol alacağımız kıymetli yol arkadaşlarımızla birlikte kadim Erzurum ilimize ekonomik ve sosyal olarak katkılarımız artarak devam edecektir.

Bu vesileyle Erzurum şehrimizde daha önce hizmet etmiş Çetin Gözütok kardeşimiz ve tüm yönetimine teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyor,13. Dönemimizin Erzurum şehrimiz ve tüm ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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